Cuatro capturados y una mujer muerta en combate: balance de operativos contra disidencias

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer un nuevo balance de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales en Cali, Cauca y Putumayo, que dejaron cuatro personas capturadas, entre ellas presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, y una mujer muerta en medio de combates con el Ejército.

El más reciente se registró en Cali, donde la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de una célula del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’, señalada de planear los ataques con explosivos ocurridos el pasado 7 de agosto en Manizales.

Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024. AFP

Publicidad

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Nano’, señalado como líder de la célula y enlace para el suministro de explosivos y armas; alias ‘Trozo’, señalado de encargarse de movilizar a estas personas, y alias ‘Madre Carmen’, quien presuntamente reclutaba colaboradores para transportar el material explosivo.

Durante los allanamientos fueron incautados ocho cartuchos, cinco celulares, una barra de pentolita y una motocicleta. Según el mandatario, otros tres presuntos implicados en estos atentados ya habían sido capturados, entre ellos quienes serían sus autores materiales.



“¡EN COLOMBIA NO HAY REFUGIO PARA LOS TERRORISTAS! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, escribió el presidente.

Por otra parte, en la vereda Los Cerrillos, en Popayán, Cauca, en medio de la operación KRATHOS, fue capturado alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de comisión del Frente Jaime Martínez.

Publicidad

Según el mandatario, este hombre estaría vinculado con homicidios de líderes sociales, masacres de alto impacto, reclutamiento de menores, amenazas y extorsiones. Además, fueron incautados seis celulares y un computador portátil.

Entre tanto, en Puerto Guzmán, Putumayo, tropas del Ejército sostuvieron combates contra los Comandos de Frontera, estructura de la Segunda Marquetalia.

Publicidad

Durante los enfrentamientos fue dada de baja alias ‘Maryi’, integrante de esta organización, quien, según el presidente, se desempeñaba como enfermera. En este operativo también fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, elementos de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar.