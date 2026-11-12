Operativos contra bandas criminales continuarán en Bucaramanga; habrá vigilancia aérea

Los operativos contra las estructuras criminales en Bucaramanga y su área metropolitana continuarán, y una de las próximas medidas será fortalecer la vigilancia aérea en todos los corredores de entrada y salida de la ciudad. Así lo anunció el alcalde Cristian Portilla, tras el megaoperativo Operación Mano de Hierro, que dejó 136 capturas, según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario local aseguró que estas acciones hacen parte de la estrategia de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana (BOSUR), impulsada por el Gobierno Nacional, y que tendrán continuidad para golpear a las organizaciones dedicadas al sicariato, el tráfico de estupefacientes, el hurto y otras actividades delictivas.

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Portilla explicó que durante la operación se realizaron 86 diligencias de allanamiento, con la participación de más de 900 policías, además de unidades del Ejército, Migración Colombia, inteligencia, Fiscalía y CTI. Entre los resultados destacó las afectaciones a estructuras como Los del Sur y Los Claverianos, así como las capturas de personas señaladas de participar en el hurto de motocicletas en el centro de Bucaramanga.

“Los operativos no van a parar. Anoche los delincuentes se dieron cuenta cuando les llegamos en la madrugada, les rompíamos su ventana y su puerta y abordábamos su integridad porque el delito los perseguía y no los iba a dejar descansar”, manifestó el alcalde.



¡MANO DE HIERRO CONTRA EL CRIMEN!



Bajo el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, desarrollamos una operación de gran alcance para desarticular estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a Bucaramanga.



¡La lucha contra la delincuencia no se detiene! pic.twitter.com/SFwVS1EMSq — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 12, 2026

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Como parte de las nuevas acciones, el mandatario anunció que se fortalecerá el componente aéreo para vigilar los ingresos y las salidas de Bucaramanga, una labor que contará con el apoyo de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

“Lo que ha indicado el presidente es el fortalecimiento aéreo de todos los ingresos y salidas de nuestra ciudad Bucaramanga y para eso la Quinta Brigada del Ejército Nacional tiene una labor muy importante”, señaló Portilla.

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El alcalde también destacó que el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones ha permitido avanzar en la reducción de delitos de alto impacto. Según indicó, Bucaramanga registra una disminución del homicidio del 50 % y del 33 % en los últimos dos meses, cifras que atribuyó a las acciones de seguridad adelantadas en la ciudad.