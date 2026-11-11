“Me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”: Abelardo De La Espriella

Durante su visita a Roldanillo, Valle del Cauca, el presidente Abelardo De La Espriella defendió su cercanía con las Fuerzas Militares y la Policía. Aseguró que ha firmado varias bombas y que su Gobierno está comprometido con la defensa del país. También afirmó que viste como soldado porque considera que llegó a servir a Colombia y a honrar a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Ya he firmado varias bombas. Así que tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares”, dijo el mandatario luego de recientes críticas tras los videos publicados en los que se le ve al presidente firmando bombas y vestido de militar.

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Una de ellas fue la del expresidente Juan Manuel Santos, quien expresó preocupación por lo que, a su juicio, puede representar ese tipo de imágenes. “10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo”, afirmó. Santos agregó que espera que eso “no dé un mensaje para volver al pasado”.

Durante su intervención, De la Espriella también mencionó el bombardeo contra integrantes del Clan del Golfo. Dijo que viajará a Montería para presentar a los hombres dados de baja.



“Me voy a Montería en la noche, porque vamos a presentar unos bandidos del Clan del Golfo que dimos de baja. Ayer le dimos la bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro, 450 kilos de democracia en una bomba. No supieron si fue una buseta sin freno, no supieron si era un rayo. Hasta ahí llegaron, esa es la patria milagro”, concluyó.