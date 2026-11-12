Declara calamidad pública por riesgo de colapso en más de 100 viviendas en Bucaramanga

La posibilidad de que más de 100 viviendas colapsen por una falla geológica encendió las alarmas en el barrio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga. Ante la gravedad de las afectaciones, la Administración Municipal declaró la calamidad pública para atender la emergencia y brindar apoyo a las familias que habitan en este sector, especialmente en la zona conocida como Paso Malo.

Las grietas en paredes, pisos y otros daños estructurales mantienen en riesgo a cerca de 100 familias. Algunas personas han tenido que abandonar sus viviendas de manera preventiva ante el temor de que las estructuras pierdan estabilidad y puedan colapsar.

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Tras un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el que se analizaron los informes de las visitas técnicas y el seguimiento a la situación, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la firma de la declaratoria de calamidad pública.

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"Esta medida permitirá entregar subsidios de arrendamiento a las familias afectadas, avanzar en las labores de limpieza y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para encontrar una solución definitiva a la emergencia", señaló el alcalde.

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Más de 100 viviendas están en riesgo de colapso por falla geológica en el barrio Villas de San Ignacio, en Bucaramanga. Ante la emergencia, la Alcaldía decretó la calamidad pública. El alcalde Cristian Portilla anunció subsidios de arrendamiento #MañanasBlu pic.twitter.com/CS7oIEI7RZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 12, 2026

Por su parte, Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que la complejidad de la situación hace necesario realizar estudios especializados que permitan establecer las causas de las afectaciones y determinar las intervenciones que se requieren para evitar que el riesgo aumente.

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“Se requiere un estudio que permita determinar realmente las situaciones que están generando estas afectaciones, pero no solamente eso, sino también determinar cuál es la solución de fondo”, señaló el funcionario.

La situación genera especial preocupación porque varias de las familias que hoy enfrentan el riesgo en Villas de San Ignacio llegaron al sector hace más de 15 años, después de resultar damnificadas por la avalancha del río de Oro y ser reubicadas en un proyecto de vivienda desarrollado por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (Invisbu).

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¡Atendemos la emergencia en Paso Malo!



Firmamos la calamidad pública para apoyar a las familias con subsidios de arrendamiento, avanzar en la limpieza y gestionar ante el Gobierno nacional una solución definitiva.



¡Defendemos a Bucaramanga! pic.twitter.com/I9OyTyPOcv — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 12, 2026

Ahora, estas familias vuelven a enfrentar la incertidumbre por las condiciones de sus viviendas y esperan que la declaratoria de calamidad pública permita acelerar las ayudas y, especialmente, encontrar una solución que garantice su seguridad.