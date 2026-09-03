Tribunal de Santander confirma elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de los demandantes y confirmó, en primera instancia, la elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga.

La decisión quedó registrada el 1 de septiembre de 2026 en el sistema de actuaciones judiciales SAMAI, donde aparece una actuación denominada “Sentencia de primera instancia” y la anotación señala que se niegan las pretensiones.

De esta manera, el Tribunal mantiene vigente la elección de Portilla mientras avanza el proceso judicial. La actuación también registra que el 2 de septiembre de 2026 se realizó una actuación ante la Secretaría para efectos de notificación y comunicación de la sentencia.

La elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga había sido objeto de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que los demandantes buscaban que se dejara sin efecto el resultado electoral.



Con la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander desestimó las pretensiones y mantuvo la elección, aunque el proceso puede continuar por las vías judiciales correspondientes, dependiendo de los recursos que puedan presentar las partes.

La decisión representa un nuevo capítulo en la controversia jurídica alrededor de la elección de la Alcaldía de Bucaramanga.