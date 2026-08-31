Lucas Murillo llegó a Bucaramanga para tratamiento: 31 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 28 de agosto de 2026:



Las Fuerzas Militares intensificaron su ofensiva contra las disidencias de las Farc. Un nuevo bombardeo en zona rural de Miraflores, Guaviare, dejó ocho integrantes de la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ muertos y tres capturados .

. Lucas Murillo, el niño de siete años que necesita un trasplante de corazón, llegó a Bucaramanga para continuar su tratamiento . El menor fue trasladado desde Cúcuta en un avión medicalizado y quedó bajo atención del Instituto Cardiovascular de Floridablanca. Su madre explicó que llevaba un año sin controles especializados.

. El menor fue trasladado desde Cúcuta en un avión medicalizado y quedó bajo atención del Instituto Cardiovascular de Floridablanca. Su madre explicó que llevaba un año sin controles especializados. La crisis financiera de las EPS continúa afectando el acceso de los pacientes a medicamentos y tratamientos. Las EPS acumularon pérdidas de al menos $5,73 billones durante 2025 y adeudan más de $3 billones a gestores farmacéuticos.

Bomberos de Bogotá utilizaron tecnología especializada para buscar sobrevivientes tras el terremoto. El sargento Iver Escobar contó que los equipos USAR emplearon radares y sonares capaces de detectar respiración, pulso y movimientos bajo los escombros . También utilizaron cámaras y equipos para monitorear estructuras en riesgo de colapso.

. También utilizaron cámaras y equipos para monitorear estructuras en riesgo de colapso. Los incendios forestales continúan activos en Tolima y Valle del Cauca. En Tolima permanecen cuatro conflagraciones activas en tres municipios y otras tres cerca de Prado, mientras en Buga un incendio lleva 12 días avanzando por la zona montañosa y amenaza sectores cercanos a los páramos de Las Hermosas.

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