Falleció abuelo de Juan Camilo Portilla, jugador de la Selección Colombia: FCF dio mensaje de apoyo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) expresó su pesar por el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del futbolista Juan Camilo Portilla, integrante de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

A través de un mensaje oficial, la FCF envió sus condolencias al volante colombiano y a toda su familia en este difícil momento. La noticia generó muestras de solidaridad hacia el jugador de la Tricolor.

"La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla", señaló la entidad en un comunicado.

La Federación Colombiana de Fútbol también manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos de Óscar Lugo Ríos, destacando el respaldo institucional ante esta pérdida.



"En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero", agregó la FCF en el pronunciamiento difundido este jueves.

Finalmente, la entidad extendió un mensaje de solidaridad y cariño para todas las personas que conocieron a Óscar Lugo Ríos, enviando un abrazo fraterno a Juan Camilo Portilla y a su entorno familiar.