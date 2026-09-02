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Donald Trump elogia al presidente Abelardo De La Espriella y destaca el giro político en Sudamérica

Trump también fue interrogado sobre la situación política en Venezuela y la posibilidad de establecer una fecha para las próximas elecciones.

Abelardo De La Espriella y Donald Trump
Abelardo De La Espriella y Donald Trump.
Foto: AFP y EFE
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

En medio de una reunión con altos ejecutivos de aerolíneas, hoteles y empresas de viajes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizó cómo mantener el impulso que el turismo estadounidense recibió durante el verano, especialmente de cara a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Durante el encuentro, Trump fue consultado sobre la situación política en Sudamérica. El mandatario aseguró que la región ha pasado de gobiernos de izquierda a una tendencia hacia la derecha y aprovechó para referirse al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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“Es genial que hayas mencionado Sudamérica porque, como sabes, yo respaldé a un caballero, el tigre. Me gustaba su nombre, el tigre. Supongo que eso significa que es un tipo duro. Es decir, ahora es el presidente de Colombia”, dijo el presidente Trump.

Donald Trump y Aberlado De La Espriella
Donald Trump y Aberlado De La Espriella //
Foto: AFP

El mandatario de los estadounidenses, además, agregó que no se esperaba De La Espriella ganara las elecciones. “Era uno de los 10 candidatos que se presentaron. No era el favorito, y resultó que ganó y está haciendo un gran trabajo, y fue elegido”, detalló.

Trump también fue interrogado sobre la situación política en Venezuela y, particularmente, sobre la posibilidad de establecer una fecha para las próximas elecciones.

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“Solo creo que aún no están listos. Los sacamos de una dictadura. Queremos elecciones. Delcy también lo quiere, pero aún no están listos”, señaló.

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Sus declaraciones se producen mientras Washington mantiene la atención sobre la transición política del país, sus relaciones con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y su más reciente acuerdo sobre el control del crudo en ese país.

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