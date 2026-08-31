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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que el crudo venezolano comenazará a reponer las reservas de EEUU "muy pronto"

Trump dice que el crudo venezolano comenazará a reponer las reservas de EEUU "muy pronto"

Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas debido a la guerra iniciada en febrero por Washington contra Irán.

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Donald Trump
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el petróleo venezolano comenzará a reponer las reservas estratégicas de crudo de su país "muy pronto" en referencia al acuerdo firmado entre ambos países para que empresas estadounidenses se hagan con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

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"Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social haciendo referencia a su predecesor en el cargo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Foto: AFP

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Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas debido a la guerra iniciada en febrero por Washington contra Irán.

Estas reservas se encuentran actualmente en torno a los 290.000 barriles (unos 225.000 barriles menos con respecto a la pasada primavera), un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.

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Petróleo
Foto: AFP

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El mensaje de Trump llega dos días después de que anunciara un acuerdo por el cual EE.UU. controlará algo más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló el sábado que el acuerdo, del que se desconocen la mayoría de detalles, supondrá la producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo".

Desde que Estados Unidos capturara en enero al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno dirigido ahora por Rodríguez y ha estrechado relaciones tras más de dos décadas de alejamiento bilateral durante las administraciones chavistas.

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