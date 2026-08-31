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Blu Radio  / Mundo  / Nepal eleva a 903 los muertos y a 4.247 los desaparecidos por la violenta riada

Nepal eleva a 903 los muertos y a 4.247 los desaparecidos por la violenta riada

Con un incremento de 115 fallecidos en el último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos contabilizados solo en suelo nepalí, la tragedia a ambos lados de la frontera deja ya un saldo total de 919 muertos y 4.793 personas sin localizar.

Emergencia-Nepal-AFP.jpg
Emergencia Nepal
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Nepal elevó este lunes a 903 la cifra de muertos y a 4.247 la de desaparecidos tras la devastadora riada que arrasó el pasado miércoles una zona del norte y el centro de Nepal, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

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Con un incremento de 115 fallecidos en el último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos contabilizados solo en suelo nepalí, la tragedia a ambos lados de la frontera deja ya un saldo total de 919 muertos y 4.793 personas sin localizar.

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El drástico aumento en el registro de personas sin contacto, que pasó de 2.502 a 4.247 en menos de 24 horas, se debe a un progresivo restablecimiento de las comunicaciones en los distritos más aislados, que ha permitido consolidar los conteos de las diferentes administraciones.

Según el desglose del organismo, la mayor parte de este aumento procede de los reportes del Centro Operativo de Emergencias del Distrito (DEOC) en Nuwakot, que registró un salto de 115 a 1.558 desaparecidos, mientras que en Rasuwa la cifra ascendió de 562 a 865 personas.

A estos balances locales se suman 933 trabajadores atrapados o no localizados en complejos hidroeléctricos de la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli, 83 miembros de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de diversos organismos públicos.

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Unos 592 ciudadanos extranjeros siguen en paradero desconocido.

Emergencia-Nepal-AFP.jpg
Avalancha en Nepal
Foto: AFP

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La Junta de Turismo de Nepal (NBL) informó el domingo de que las autoridades han logrado entablar contacto directo con un grupo de cinco extranjeros que se encontraban localizados en la zona, entre ellos tres ciudadanos españoles, un estadounidense y un belga, aunque el informe oficial no precisa si han sido ya evacuados o permanecen a la espera de rescate en sus ubicaciones.

Las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno continúan, con un despliegue masivo de 20.811 efectivos de las fuerzas de seguridad, apoyados por seis equipos médico-quirúrgicos.

Además, las operaciones de evacuación aérea dirigidas por el Ejército han completado 411 vuelos de helicóptero, logrando poner a salvo a 10.451 personas, entre ellas 3.344 ciudadanos nepalíes y 252 extranjeros, agregó el reporte.

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