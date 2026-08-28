Familia quedó atrapada en una casa mientras inundación en Nepal arrasaba con todo: quedó en video

Una familia vivió momentos de angustia extrema al quedar atrapada en una vivienda mientras una gigantesca corriente de agua, lodo y rocas avanzaba con fuerza por una zona afectada por las inundaciones y deslizamientos en Nepal.

El dramático episodio quedó registrado en video y muestra a los integrantes de la familia refugiados en el balcón de una casa de color verde claro, aparentemente rodeada por las aguas del río Trishuli. Desde allí, observaban cómo la corriente destruía construcciones, vehículos y otras estructuras cercanas.

Las imágenes hacen parte de la emergencia que golpeó varias zonas de Nepal y la región fronteriza con el Tíbet, luego de un colapso glaciar y posteriores movimientos de tierra que desencadenaron una de las peores inundaciones registradas recientemente en el área.

En la grabación se observa cómo el agua, mezclada con toneladas de sedimentos, piedras y escombros, avanza por el cauce y se lleva todo lo que encuentra a su paso. Mientras el panorama alrededor de la vivienda se transforma en un río de barro, los miembros de la familia permanecen juntos en el balcón, aparentemente a la espera de que la estructura pueda soportar la fuerza del fenómeno.



El video resulta especialmente impactante porque muestra la rapidez con la que cambió el escenario. En cuestión de minutos, zonas habitadas quedaron cubiertas por agua y lodo, mientras carreteras y puentes fueron destruidos y numerosos vehículos terminaron sepultados.

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La magnitud de la tragedia quedó evidenciada también en imágenes satelitales posteriores. En el sector de Rasuwagadhi, por ejemplo, varias edificaciones e infraestructura cercana al punto fronterizo quedaron completamente destruidas después del paso de la inundación.

La emergencia comenzó tras un enorme desprendimiento de hielo y roca en la región montañosa. El material habría bloqueado temporalmente un curso de agua y, posteriormente, la liberación repentina del caudal produjo una devastadora avenida de agua y sedimentos. Según reportes citados por medios internacionales, el nivel del río Trishuli llegó a aumentar varios metros en apenas unos minutos.

Para el 27 de agosto, las autoridades reportaban 392 personas fallecidas entre Nepal y el Tíbet y más de 1.400 desaparecidas. Entre quienes permanecían sin ser localizados había extranjeros y peregrinos que se encontraban en la zona fronteriza.

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Las labores de búsqueda continuaban con apoyo de helicópteros y equipos de emergencia, mientras las condiciones meteorológicas y el deterioro de carreteras y puentes dificultaban el acceso a las comunidades afectadas. Decenas de puentes y kilómetros de vías resultaron destruidos o gravemente dañados.

Además, las autoridades mantenían la alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones debido a acumulaciones de agua y escombros en diferentes puntos de la región montañosa.

En medio de esta devastación, el video de la familia refugiada en la vivienda se convirtió en una de las imágenes que permiten dimensionar el peligro al que quedaron expuestas cientos de personas. Mientras el río arrasaba con todo a su alrededor, ellos permanecían juntos, esperando que la casa resistiera y que la corriente finalmente perdiera su fuerza.