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Osos invasores siembran el caos en Siberia: cámaras captan las travesuras de estos animales

Videos difundidos por usuarios en redes sociales muestran a osos merodeando por zonas pobladas en busca de comida.

Osos invasores siembran el caos en Siberia_.jpg
Osos deambulan en zonas urbanas.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

La expansión de las zonas urbanas y la búsqueda de alimento pueden llevar a la fauna silvestre a acercarse cada vez más a los asentamientos humanos. En el caso de los osos, la presencia de restos de comida, basura, frutos y otros recursos fáciles de encontrar puede convertirse en un atractivo para estos animales, que terminan recorriendo calles, patios y espacios habitados en busca de alimento.

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Esta situación se ha vuelto cada vez más frecuente en pequeñas localidades de la región rusa de Kémerovo, en Siberia, donde las incursiones de osos han sido registradas por habitantes y compartidas posteriormente en redes sociales.

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Cámaras captan las travesuras de estos animales

Videos difundidos por usuarios en redes muestran a los animales merodeando por zonas pobladas. Aunque muchas de sus incursiones se limitan a comportamientos como el robo de bayas o la búsqueda de comida en neveras y papeleras, la presencia de estos grandes mamíferos cerca de las viviendas también ha generado situaciones de riesgo.

Recientemente, una mujer de 68 años de edad resultó herida en una mano tras ser atacada por un oso. La víctima tuvo que ser hospitalizada, según informaron medios locales.

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Estos episodios han llamado la atención sobre la creciente frecuencia con la que los animales silvestres se aproximan a las comunidades humanas en la región.

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Un encuentro que puede terminar en peligro

Aunque algunas apariciones de osos pueden parecer curiosas o incluso inofensivas cuando el animal simplemente busca comida, estos encuentros representan un riesgo tanto para las personas como para la propia fauna. Un oso que encuentra alimento fácilmente en una zona habitada puede acostumbrarse a regresar, aumentando las posibilidades de un contacto con humanos.

Por ello, acercarse, alimentar o intentar ahuyentar por cuenta propia a un oso puede resultar peligroso, pues un animal salvaje puede reaccionar de manera impredecible si se siente amenazado, especialmente cuando está sorprendido, protege alimento o se encuentra acompañado de sus crías.

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