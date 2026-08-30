¿Cambios con la visa americana? Experta revela nuevas reglas y errores que hacen perder dinero

Las reglas migratorias de Estados Unidos atraviesan una etapa de mayores controles para quienes buscan ingresar, estudiar, trabajar o establecerse de manera permanente en ese país. En medio de las nuevas medidas, surgen dudas sobre cuáles son algunos de los principales cambios y los errores que pueden terminar en la pérdida del dinero pagado por un trámite de visa.

Sandra Clavijo, abogada de inmigración de Estados Unidos y Colombia, explicó en entrevista con En Blu Jeans que actualmente existe confusión entre algunas de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses, por lo que es necesario diferenciar qué tipo de visa está siendo afectada y en qué etapa se encuentra cada proceso.

Suspensión de entrevistas para visas de inmigrante

Uno de los cambios que más dudas ha generado está relacionado con las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten a una persona trasladarse de manera permanente a Estados Unidos.

Según Clavijo, recientemente se han presentado dos medidas diferentes que no deben confundirse.



La primera estuvo relacionada con la suspensión de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Sin embargo, esa medida dejó de estar vigente el 21 de agosto de 2026 después de una decisión judicial. El Departamento de Estado confirmó que esa suspensión ya no está en efecto.

La segunda medida corresponde a la pausa temporal de entrevistas para visas de inmigrante a nivel mundial, relacionada con una capacitación de funcionarios consulares sobre la aplicación del criterio de “carga pública”.

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Clavijo explicó que esto significa que el análisis no se limita a determinar si una persona cumple los requisitos para obtener una residencia, sino que también busca establecer si podría convertirse en una carga para el sistema estadounidense.

¿Qué revisarán para aprobar una residencia?

De acuerdo con la abogada, los funcionarios pueden prestar especial atención a las condiciones económicas y personales del solicitante.

“Ya no es solamente que les aprueben, sino cuando lleguen a la embajada estar preparados para demostrar cómo van a vivir en EE.UU., cómo van a pagar por sus cosas”, explicó durante la entrevista.

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El concepto de carga pública contempla factores relacionados con la situación económica y personal de quien solicita la visa. Entre los elementos que pueden ser considerados están la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades, de acuerdo con información reciente sobre la aplicación de este criterio.

Por esta razón, Clavijo señaló que una aprobación previa del caso no necesariamente significa que el proceso haya terminado.

Errores que hacen perder dinero con la visa

Otro de los puntos destacados por la experta está relacionado con la presentación de solicitudes migratorias sin comprobar previamente que se cumplen todos los requisitos.

Clavijo explicó que anteriormente algunas personas enviaban sus documentos y, cuando existía un error, las autoridades podían permitir que este fuera corregido. Según su experiencia, actualmente considera especialmente importante revisar el expediente antes de enviarlo.

Entre los aspectos que recomendó verificar están:



Que el solicitante realmente cumpla los requisitos de la categoría.

Que las firmas estén correctamente diligenciadas.

Que se hayan pagado las tarifas correspondientes.

Que toda la documentación necesaria esté incluida.

Que la petición tenga fundamentos suficientes antes de ser presentada.

La abogada advirtió que presentar una solicitud “por si acaso” puede resultar costoso.

“Una vez que inmigración genera la noticia de recibo, aunque usted se haya equivocado, usted ya perdió la plata”, afirmó Clavijo.

Por ello, explicó que las tarifas pagadas por un trámite pueden perderse si el caso es recibido por las autoridades y posteriormente se determina que la persona no cumplía los requisitos.

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¿Qué está pasando con las visas de estudiantes?

La entrevista también abordó las condiciones para los estudiantes internacionales.

Clavijo explicó que las visas de estudiante continúan existiendo y que el OPT (Optional Practical Training) sigue siendo una vía para que los estudiantes elegibles puedan realizar prácticas profesionales relacionadas con sus estudios.

Sin embargo, señaló que el CPT (Curricular Practical Training) está bajo un mayor escrutinio.

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Precisamente, el 24 de agosto de 2026, el Student and Exchange Visitor Program (SEVP) emitió una orientación que establece una interpretación más estricta de los requisitos del CPT.

Algunas universidades están autorizando este entrenamiento únicamente cuando constituye un requisito del programa académico para todos los estudiantes del mismo programa.

La diferencia es importante porque, según explicó Clavijo, el CPT era utilizado en determinados programas para que estudiantes pudieran realizar prácticas desde etapas tempranas de sus estudios.

La experta señaló que no debe interpretarse esta situación como el fin de las visas de estudiante ni del OPT.

¿Qué pasa si ingreso con visa de turista y pido asilo?

Otro de los temas abordados fue el de las personas que ingresan a Estados Unidos con una visa de turista y posteriormente solicitan asilo.

Clavijo explicó que las visas estadounidenses se conceden de acuerdo con el propósito declarado del viaje. Por eso, considera que existe un problema cuando una persona afirma que viajará por turismo y posteriormente utiliza esa entrada para desarrollar un proyecto migratorio diferente.

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La abogada señaló que las autoridades estadounidenses están revisando este tipo de situaciones y que una eventual revocación de una visa de turista no significa automáticamente que una solicitud de asilo quede anulada.

La administración estadounidense también ha anunciado una revisión de determinados casos de personas que ingresaron con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

Matrimonios y residencia

Clavijo aseguró que los matrimonios utilizados fraudulentamente para obtener beneficios migratorios están siendo objeto de controles más estrictos.

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Según relató, las autoridades pueden realizar verificaciones para determinar si una pareja realmente mantiene una relación y comparte una vida en común.

La abogada fue enfática en advertir que un matrimonio fraudulento puede tener consecuencias migratorias mucho más graves que una simple negación de la residencia.

En el caso de las visas de inmigrante, por ejemplo, el Departamento de Estado confirmó que la suspensión de emisión que afectaba a ciudadanos de 75 países, incluida Colombia, dejó de estar vigente el 21 de agosto.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: