¿Cuándo le pueden revocar la visa de turismo de EEUU? El impacto de pedir asilo o simple sospecha

El reciente anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre la revocación de unas 200.000 visas de turismo y negocios ha generado una ola de incertidumbre y temor en América Latina.

Para esclarecer el alcance real de esta medida, la abogada de inmigración Isadora Velásquez explicó en entrevista con Mañanas Blu, cuáles son los criterios específicos que aplican a estas cancelaciones y las advertencias que deben tener en cuenta los viajeros.

El asilo dentro de EEUU: El detonante principal de la revocación

De acuerdo con Velásquez, el núcleo de esta revocación masiva no afecta a todos los turistas por igual, sino a un grupo muy específico que cambió su intención de viaje al llegar al país.

"Primero que nada, estar muy claros que esas visas, esa revocatoria aplica solamente a personas que estén en los Estados Unidos y hayan aplicado al asilo dentro de los Estados Unidos". Esta medida es retroactiva y abarca los procesos presentados desde el año 2016 hasta el día de hoy.



La experta enfatizó que solicitar asilo teniendo un estatus de visitante representa una falta directa a los términos de entrada. "Si usted su visa de turista es revocada, es porque usted está violando las condiciones de su visa de turista en cuanto al aplicar al asilo".

Asimismo, detalló que "es una contradicción aplicar al asilo teniendo una visa de turista", ya que este documento está diseñado exclusivamente para fines de ocio o negocios temporales.

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Aunque la medida se anuncia ahora, Velásquez aclaró que se trata de una regularización tardía y simbólica de infracciones que el gobierno debió procesar en su momento.

Tolerancia cero y revocaciones por "simple sospecha"

El panorama para los portadores de visas de turismo se ha vuelto notablemente más rígido. Actualmente, las autoridades estadounidenses ejecutan un promedio de 2,000 detenciones diarias bajo una política de "tolerancia cero" frente a excesos en los tiempos de estadía o cualquier otra falta menor.

Lo más alarmante es que el gobierno ahora tiene la facultad de cancelar visados sin necesidad de una infracción comprobada. "Lamentablemente sí, porque las últimas regulaciones han permitido el poder someter casos simplemente bajo sospecha", advirtió la abogada.

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Factores como tener nombres comunes que generen confusión de identidad (un problema frecuente en Latinoamérica), arrestos previos ya solucionados o no mantener actualizada la información de contacto en los aeropuertos pueden desencadenar una revocación automática.

Al respecto, Velásquez alertó: "Esta administración tiene directivas de poder acusarnos y hasta revocar nuestra visa y nuestro estatus por simple sospecha".

Por ello, aconsejó a los viajeros de la región —particularmente de la comunidad colombiana— ser proactivos y cargar con la documentación que certifique su identidad y la resolución de cualquier problema legal previo.

Escuche aquí la entrevista: