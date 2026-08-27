Un grave deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 26 de agosto, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, ha desatado una crisis humanitaria de gran envergadura en la frontera entre Nepal y China. El siniestro, originado en el lado nepalí, impactó directamente al puerto de Girón (Chiron), situado en la región autónoma del Tíbet, provocando un elevado número de víctimas y personas desaparecidas.

En una entrevista radial, el embajador de la República Popular China en Colombia, Shu Yin Yangang, expuso la gravedad de la situación y la respuesta inmediata de su gobierno para atender la emergencia.

Un devastador balance en ambos lados de la frontera

Las dimensiones del desastre reflejan un panorama desgarrador para ambas naciones. Según el reporte oficial entregado por el embajador, en el territorio bajo jurisdicción china se registran "por lo menos tres muertos y 265 de parecidos", entre los cuales se calcula que hay cerca de 100 ciudadanos chinos.

No obstante, el impacto en la nación vecina ha sido aún más severo. El diplomático señaló que "del lado de Nepal la situación fue mucho peor, alrededor de 157 cuerpos recuperados y más de 400 personas de Aparecidas".



Ante esta crítica situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y las autoridades locales mantienen una estrecha coordinación para canalizar el apoyo a los damnificados.

Directrices gubernamentales y movilización de ayuda

Tras el desastre, el presidente chino emitió instrucciones urgentes de carácter prioritario. El embajador Shu Yin Yangang enfatizó que "la tarea más urgente en este momento es retoblar los esfuerzos para buscar y rescatar la persona de parecidas, reubicar y reasentar La persona riesgo y brindar atención médica inmediata a los heridos para minimizar las víctimas".

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Asimismo, el mandatario ordenó robustecer los sistemas de alerta temprana y ejecutar labores de rescate con bases científicas para prevenir nuevos desastres secundarios.

Desafíos geográficos y antecedentes de riesgo

El rescate se enfrenta a un entorno geográfico sumamente hostil. El embajador describió que "la zona Es una zona bastante complicada porque se encuentra en el Himalaya, en la frontera entre China y Nepal. Es un valle muy espinado y peligroso" caracterizado por la presencia de numerosos lagos glaciales.

La estabilidad geológica de la región ya se encontraba severamente comprometida debido al devastador terremoto que azotó a Nepal en el año 2015. De hecho, los deslizamientos y desbordamientos de lagos glaciales son recurrentes en este punto de la cordillera; el diplomático recordó que en julio de 2025 un desastre similar destruyó un puente binacional y dejó un saldo de 17 ciudadanos chinos desaparecidos. l acceso a los aeropuertos más cercanos y garantizar el flujo continuo de la asistencia.

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Escuche aquí la entrevista: