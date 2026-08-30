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Maduro reaparece en nuevas fotos desde cárcel en EE. UU. y envía mensaje a los venezolanos

Las fotografías, fechadas el 25 de junio, muestran al exmandatario sonriente y haciendo la señal de la “V”. También citó un pasaje bíblico en su mensaje.

Nicolás Maduro esposado tras su captura
Nicolás Maduro esposado tras su captura.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Nicolás Maduro volvió a aparecer públicamente a través de redes sociales, esta vez en fotografías que lo muestran dentro del Metropolitan Detention Center, en Estados Unidos, donde permanece detenido desde enero de 2026.

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Las imágenes fueron difundidas este domingo y muestran al exmandatario venezolano con un jogging gris, gafas y una expresión sonriente mientras hace con ambas manos la conocida señal de la “V”. La vestimenta guarda similitud con la que llevaba cuando fue capturado, según las imágenes que acompañaron su publicación.

Maduro reaparece en nuevas fotos desde cárcel
Nicolás Maduro.
Foto: Captura X @NicolasMaduro

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La aparición se produjo mediante una serie de dos fotografías que, de acuerdo con la información que aparece en las propias imágenes, habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026 a las 6:05 de la tarde, hora local. En ambas, Maduro mira directamente a la cámara y mantiene el mismo gesto con sus manos.

Nicolás Mduro desde la cárcel en Estados Unidos
Nicolás Mduro desde la cárcel en Estados Unidos.
Foto: Captura X @NicolasMaduro

Junto con las fotografías, el exgobernante publicó un mensaje dirigido principalmente a sus familiares, pero también a sus seguidores y al pueblo venezolano. El primer texto que acompañó la publicación estuvo dedicado a sus nietos.

Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama
escribió Maduro

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Posteriormente, publicó un segundo mensaje para ampliar sus palabras, debido a la limitación de caracteres de la primera publicación. En este aseguró que permanece firme y agradeció las expresiones de respaldo que, según dijo, ha recibido durante su permanencia en prisión.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero
señaló

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El mensaje también incluyó un agradecimiento a quienes le han enviado palabras de respaldo. “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, agregó.

Maduro cerró su publicación con un mensaje de carácter religioso y familiar, en el que mencionó a Cilia y expresó su confianza en Dios y en el futuro de Venezuela.

Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios
afirmó desde la cárcel

El exmandatario acompañó sus palabras con una cita bíblica atribuida al apóstol Pablo: “Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8,37).

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Finalmente, Maduro sostuvo que continuará afrontando su situación con serenidad y confianza. “Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”, concluyó.

La publicación representa una nueva aparición de Maduro desde el centro de detención estadounidense y ocurre mediante un formato distinto a sus habituales intervenciones públicas: fotografías tomadas en el interior del centro penitenciario acompañadas de un mensaje dirigido a sus familiares, seguidores y simpatizantes.

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