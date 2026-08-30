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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide ayuda para Nepal y el Tíbet tras riada que deja 768 muertos y 3.000 desaparecidos

Papa León XIV pide ayuda para Nepal y el Tíbet tras riada que deja 768 muertos y 3.000 desaparecidos

El pontífice expresó su cercanía con las víctimas, sus familias y los equipos de rescate, y llamó a superar las divisiones para promover la paz, la justicia y el perdón.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

El papa León XIV ha animado este domingo a prestar ayuda a Nepal y el Tibet para aliviar la situación tras la grave riada del pasado miércoles, que se ha saldado con cientos de muertos y miles de desaparecidos.

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"Aseguro mi oración a los afectados por el terrible aluvión en Nepal y el Tibet", declaró el pontífice tras el rezo del Ángelus en la puerta de su palacio de descanso en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro), ante numerosos fieles que le escuchaban.

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El papa emplazó así a rezar por quienes han perdido la vida, por los heridos y los desaparecidos, por sus familiares y por quienes se esfuerzan en las tareas de auxilio y búsqueda.

Emergencia-Nepal-AFP.jpg
Emergencia Nepal
Foto: AFP

"Que la atención de todos pueda aliviar el sufrimiento y brindar la ayuda necesaria a la población", instó el papa, que ha enviado una ayuda económica a Nepal, cuya cuantía no ha sido especificada.

La devastadora riada del pasado miércoles en la frontera entre Nepal y China ya se ha saldado con 768 víctimas mortales, según el último balance de las autoridades nepalíes, mientras que más de 3.000 personas siguen sin ser localizadas.

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Por otro lado, el papa volvió a animar a sus fieles a rezar por la paz.

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"¡Que aumenten en el mundo quienes reparten con valentía el pan de la paz, superando las divisiones, promoviendo la justicia y practicando el perdón por el bien de todos", reivindicó.

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