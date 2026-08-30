Papa León XIV pide ayuda para Nepal y el Tíbet tras riada que deja 768 muertos y 3.000 desaparecidos

El papa León XIV ha animado este domingo a prestar ayuda a Nepal y el Tibet para aliviar la situación tras la grave riada del pasado miércoles, que se ha saldado con cientos de muertos y miles de desaparecidos.

"Aseguro mi oración a los afectados por el terrible aluvión en Nepal y el Tibet", declaró el pontífice tras el rezo del Ángelus en la puerta de su palacio de descanso en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro), ante numerosos fieles que le escuchaban.

El papa emplazó así a rezar por quienes han perdido la vida, por los heridos y los desaparecidos, por sus familiares y por quienes se esfuerzan en las tareas de auxilio y búsqueda.

Emergencia Nepal Foto: AFP

"Que la atención de todos pueda aliviar el sufrimiento y brindar la ayuda necesaria a la población", instó el papa, que ha enviado una ayuda económica a Nepal, cuya cuantía no ha sido especificada.



La devastadora riada del pasado miércoles en la frontera entre Nepal y China ya se ha saldado con 768 víctimas mortales, según el último balance de las autoridades nepalíes, mientras que más de 3.000 personas siguen sin ser localizadas.

Por otro lado, el papa volvió a animar a sus fieles a rezar por la paz.

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"¡Que aumenten en el mundo quienes reparten con valentía el pan de la paz, superando las divisiones, promoviendo la justicia y practicando el perdón por el bien de todos", reivindicó.