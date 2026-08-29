Hombre intentó robar una carnicería y terminó sin dedos: el hecho quedó en video

En cámaras de seguridad quedo registrado, el momento en el que un hombre que al parecer se movilizaba en una motocicleta ingresó a una carnicería con la intención de robar. El sujeto llevaba casco y tapabocas, por lo que las trabajadoras pensaron inicialmente que se trataba de un cliente y lo recibieron con un “Buenas tardes”.

Sin embargo, mientras era saludado, el hombre, que vestía una camisa cuello corbata, sacó al parecer un arma de fuego de la pretina del jean. Luego, se dirigió a una de las trabajadoras que estaba más cerca y le ordenó: “venga para acá”.

La mujer, que llevaba una camiseta azul, siguió la indicación y se acercó a su compañera, quien vestía una camiseta blanca y un delantal y tenía una silla en la mano. En ese momento, el presunto ladrón les dijo: “tranquila, tranquila, ¿En dónde está el dinero?”

Para llegar hasta donde estaban las trabajadoras, el hombre se subió a una mesa de metal y pasó hacia el lado donde ellas se encontraban, quedando en medio de ambas. Luego, tomó a la mujer de azul y la acercó a su compañera, mientras las dos permanecían arrinconadas en la carnicería.



Así reaccionaron las mujeres ante el intento de robo

Durante esos instantes, el sujeto guardó el arma mientras las mujeres le pedían que se tranquilizara. “tranquilo, tranquilo, por favor tranquiloo”, le dijeron mientras permanecían frente a él. Poco después, la situación tomó otro rumbo dentro del establecimiento.

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El hombre quedó frente a las trabajadoras e intentó, al parecer, revisar a la mujer que llevaba el delantal. Ella reaccionó empujándolo, pero el sujeto le dio un golpe en el rostro. Ante esto, la mujer de azul también intervino para defenderse y comenzó a golpearlo con las manos.

Las dos trabajadoras continuaron enfrentándolo y también utilizaron patadas para hacerlo retroceder. El sujeto terminó sobre la mesa de desposte mientras intentaba alejarse de ellas, que seguían forcejeando con él dentro de la carnicería.

En medio del forcejeo, la mujer de azul tomó un cuchillo carnicero y comenzó a utilizarlo para defenderse. El hombre intentó protegerse y escapar, pero la trabajadora que llevaba el delantal consiguió sujetarlo de un pie, dificultando que pudiera salir del establecimiento.

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En uno de los movimientos realizados con el cuchillo, la mujer alcanzó la mano del hombre. Según la información que acompaña el video difundido en redes sociales, al parecer la trabajadora le habría amputado varios dedos durante el enfrentamiento.

Finalmente, el sujeto consiguió emprender la huida de la carnicería. Mientras escapaba, una de las mujeres le lanzó un objeto y, posteriormente, ambas salieron del establecimiento mientras gritaban para pedir ayuda.

El hecho habría ocurrido en Brasil y posteriormente se volvió viral en varias redes sociales. El video fue compartido por diferentes cuentas y, en algunas publicaciones, ya registra más de 15.000 me gusta, además de numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron a las imágenes.

Entre las opiniones que aparecen en redes sociales se encuentran: “Quien va asaltar a una carnicería sabiendo que hay” y “y lo más seguro que metan alas mujeres ala cárcel así es el gobierno de morena”. Los comentarios surgieron luego de que las imágenes comenzaran a circular.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre lo ocurrido. Al parecer las autoridades no se pronunciaron oficialmente sobre el caso y tampoco existe información sobre el estado de salud del presunto ladrón después de que abandonó la carnicería.