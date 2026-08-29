Empresario asesinó a su esposa tras una discusión en casa: su hijo de 5 años estaba presente

Una mujer de 34 años fue asesinada dentro de su vivienda, en un caso que es investigado como feminicidio. Por el crimen fue detenido su esposo, un empresario de 54 años, quien habría manifestado ante las autoridades que el ataque ocurrió durante una discusión entre ambos.

El hecho ocurrió en Piracicaba, estado de São Paulo, Brasil, donde las autoridades encontraron el cuerpo de Divina Daniela Carlos durante la mañana del jueves 27 de agosto. La mujer, quien se dedicaba a los negocios y tenía una ferretería junto con su pareja, llevaba alrededor de ocho años de relación con el señalado responsable.

El hallazgo se produjo luego de que un familiar acudiera hasta la vivienda al notar que no tenía noticias de Divina. Al acercarse al inmueble, observó por una de las ventanas que la mujer permanecía tendida en el piso. Ante la situación, se comunicaron con las autoridades para solicitar ayuda.

Por la ventana pudimos ver que el cuerpo estaba en el suelo, ya sin vida y cubierto. Así que nos comunicamos con la comisaría relató el guardia municipal Clóvis Queiroz

Los primeros resultados de la investigación establecieron que la víctima presentaba cinco heridas ocasionadas con un arma blanca. Con estos elementos, la Policía Civil inició las pesquisas para determinar cómo ocurrió el homicidio y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la empresaria.



Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es que el hijo de la pareja, de apenas cinco años, habría estado en la vivienda cuando ocurrió el ataque. Las autoridades manejan la hipótesis de que el menor pudo haber presenciado lo sucedido.

El feminicidio ocurrió en Brasil. Foto: Redes sociales

Vagner Romano, jefe policial encargado de la investigación, explicó que esa posibilidad está relacionada con la distribución de las habitaciones de la propiedad y con las huellas encontradas en el lugar. El menor habría estado cerca de la escena cuando ocurrió el crimen, según los elementos recopilados hasta ahora.

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Después del homicidio, Agnaldo Donizeti da Silva habría salido de la vivienda junto con su hijo. Horas más tarde, sin embargo, se presentó ante la Policía Civil y quedó detenido. El niño fue entregado posteriormente al cuidado de familiares.

Durante su declaración ante las autoridades, el empresario habría asegurado que actuó en medio de una fuerte discusión con su esposa. Sin embargo, no habría explicado cuál fue el motivo concreto que desencadenó la pelea ni qué llevó al ataque mortal.

Vecinos del sector aseguraron que no conocían antecedentes de conflictos graves entre la pareja y tampoco habían escuchado anteriormente situaciones relacionadas con violencia. Esa información hace parte de las diligencias que adelantan las autoridades para reconstruir la relación entre ambos y establecer si existían señales previas que pudieran advertir sobre una situación de riesgo.

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Mientras avanza el proceso judicial contra el hombre de 54 años, la Policía Civil continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el feminicidio de Divina Daniela Carlos y determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.