Video muestra momento en que avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil

Una avioneta se estrelló la tarde de este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, Brasil, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y tres más gravemente heridas. El hecho quedó registrado en video, donde se observa parte del fuselaje de la aeronave en el estacionamiento del inmueble.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, en la aeronave viajaban cuatro personas. El piloto quedó atrapado entre los restos tras el impacto y murió en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes fueron rescatados con lesiones de gravedad y trasladados a centros asistenciales.



Video avioneta en Belo Horizonte

Las autoridades aún no han confirmado cuántas personas se encontraban dentro del apartamento afectado al momento del choque, por lo que no se descarta que pueda haber más víctimas o lesionados.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Equipos de emergencia permanecen en la zona adelantando labores de inspección, remoción de escombros y verificación de daños estructurales en el edificio. Asimismo, se inició una investigación para establecer las causas del accidente aéreo.

Avioneta se estrella contra un edificio residencial en Belo horizonte: La aeronave había despegado del aeropuerto de Pampulha, también en la capital de Minas Gerais, a primera hora de la tarde. Según la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, cinco personas viajaban a… pic.twitter.com/cixn3uwdzD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 4, 2026

El incidente generó alarma entre los residentes del sector, quienes reportaron una fuerte explosión seguida de humo y escombros tras el impacto. Las autoridades pidieron evitar el área mientras continúan las labores de atención y evaluación del riesgo.

