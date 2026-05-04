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Video muestra momento en que avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil

Avioneta cayó sobre un edificio en Belo Horizonte: piloto murió y tres pasajeros están graves.

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Impactante choque de una avioneta con un edificio en Belo Horizonte
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Una avioneta se estrelló la tarde de este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, Brasil, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y tres más gravemente heridas. El hecho quedó registrado en video, donde se observa parte del fuselaje de la aeronave en el estacionamiento del inmueble.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, en la aeronave viajaban cuatro personas. El piloto quedó atrapado entre los restos tras el impacto y murió en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes fueron rescatados con lesiones de gravedad y trasladados a centros asistenciales.

Video avioneta en Belo Horizonte

Las autoridades aún no han confirmado cuántas personas se encontraban dentro del apartamento afectado al momento del choque, por lo que no se descarta que pueda haber más víctimas o lesionados.

Equipos de emergencia permanecen en la zona adelantando labores de inspección, remoción de escombros y verificación de daños estructurales en el edificio. Asimismo, se inició una investigación para establecer las causas del accidente aéreo.

El incidente generó alarma entre los residentes del sector, quienes reportaron una fuerte explosión seguida de humo y escombros tras el impacto. Las autoridades pidieron evitar el área mientras continúan las labores de atención y evaluación del riesgo.

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