Tragedia en Nepal: elevan a 669 los muertos tras la devastadora riada

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 el número de cuerpos recuperados tras la devastadora riada registrada el miércoles en la cuenca del río Bhote Koshi. Sumados a los siete fallecidos reportados por China en el Tíbet, el balance de víctimas mortales asciende a 676, mientras que cerca de 3.000 personas continúan desaparecidas a ambos lados de la frontera.

El más reciente informe de la Policía nepalí señala que la mayoría de los cuerpos fueron encontrados en los distritos de Chitwan, con 248 víctimas, y Nawalparasi Este, con 158, zonas por las que avanzó con fuerza la corriente, arrastrando grandes cantidades de agua, lodo y piedras.

A este balance se suman los siete fallecidos confirmados por China en el condado tibetano de Gyirong, donde se encuentra el paso fronterizo con Nepal que quedó en medio de una de las zonas más afectadas por la riada.

Desastre en Nepal Foto: AFP

La emergencia ha desbordado la capacidad de las morgues y ha acelerado el deterioro de los cuerpos recuperados de los ríos. Ante esta situación, las autoridades de Nawalparasi Este comenzaron a recolectar muestras de ADN de manera masiva para facilitar la identificación de las víctimas antes de sepultar aquellos cuerpos que permanecen sin identificar o que resultan irreconocibles.



Mientras tanto, miles de integrantes de los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en extensas zonas cubiertas de lodo endurecido. Las autoridades temen que decenas de personas hayan quedado sepultadas bajo los sedimentos.

En cuanto a los ciudadanos extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal informó que 184 turistas han sido rescatados con vida, mientras que otros 420 permanecen desaparecidos. Entre los sobrevivientes se encuentran dos ciudadanos españoles que fueron rescatados este sábado.

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Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Nepal solicitó asistencia internacional especializada en labores forenses y conservación de cadáveres, además del envío de equipos técnicos para apoyar la búsqueda de cientos de trabajadores que podrían estar atrapados en túneles inundados de centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del Bhote Koshi.