Ataque ruso con drones cerca de Kiev deja al menos 27 muertos y provoca explosiones

Al menos 27 personas murieron en un ataque ruso con drones contra un depósito ubicado cerca de Kiev, Ucrania, donde se desató un enorme incendio seguido de varias explosiones, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

El ataque ocurrió poco después de las 8:00 de la noche del viernes, hora local, en los terrenos de una empresa ubicada en la ciudad de Mila, al oeste de Kiev. Según la Fiscalía General de Ucrania, el lugar aparentemente almacenaba objetos y materiales explosivos, lo que provocó la detonación tras el impacto del dron.

"Se sabe que han muerto 27 personas. Y puede que esa cifra no sea definitiva", declaró Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la región de Kiev.

Entre las víctimas se encuentra Taras Didich, alcalde del pueblo de Dmitrivska, quien participaba en las labores de rescate cuando ocurrió el incidente.



Ataque ruso provocó incendio y explosiones cerca de Kiev

El impacto del dron provocó un gran incendio en las instalaciones de la empresa y posteriormente comenzaron las detonaciones. Las explosiones causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que hubo decenas de heridos y que más de 370 personas fueron evacuadas de la zona afectada.

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Zelenski también cuestionó el almacenamiento de municiones y materiales explosivos cerca de zonas residenciales. "No pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales", afirmó el mandatario en un mensaje publicado en X.

Ucrania investiga el almacenamiento de materiales explosivos

La Fiscalía General de Ucrania abrió una investigación para determinar si hubo negligencia criminal y establecer si el almacenamiento de materiales explosivos en el lugar cumplía con las normas de seguridad.

Las autoridades investigarán además si la empresa contaba con los permisos y autorizaciones necesarios para almacenar este tipo de materiales.

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El primer ministro Serguéi Koretski recordó que en julio otro depósito de municiones ubicado en Vichnévé, cerca de Kiev, fue escenario de un ataque mortal. Una investigación posterior encontró fallas importantes en el cumplimiento de las normas de seguridad, pese a la cercanía de viviendas.

"En el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal", afirmó Koretski, quien pidió un castigo severo para los responsables.

El ataque ocurre en un contexto de intensificación de los bombardeos de largo alcance entre Rusia y Ucrania, que en los últimos meses han afectado cada vez con mayor frecuencia infraestructuras civiles, almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.