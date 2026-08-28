De película | Atraco nocturno a camión en movimiento quedó en video: botín incluyó pollo congelado

Los robos en plena marcha parecen hechos para las películas de acción, pues suelen haber vehículos que se aproximan a toda velocidad, delincuentes que intentan subir a otro automóvil sin detenerse y mercancías que cambian de manos mientras los conductores siguen avanzando.

Estas escenas requieren una coordinación extrema y que, en la ficción, suelen terminar con una espectacular persecución; no obstante, algo similar ocurrió en Egipto.

Una situación que parece sacada directamente de Hollywood ocurrió en una carretera de El Cairo, solo que, en lugar de joyas, dinero o algún valioso cargamento, el objetivo de los asaltantes era mucho más cotidiano, alrededor de 100 kilogramos de pollo congelado.

Atraco nocturno a camión en movimiento quedó en video

Una grabación que circula en redes sociales muestra a un grupo de personas protagonizando un atrevido atraco mientras dos vehículos se encontraban en movimiento en una carretera de la capital egipcia.

Un video que circula en redes sociales registró el momento en que una camioneta azul se aproxima por detrás a un camión de carga para, en plena marcha, iniciar el saqueo de la mercancía que transportaba.

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En las imágenes se observa cómo varios sujetos participan en el robo. Uno de ellos permanece sobre el capó de la camioneta y extrae los productos del camión para entregárselos a otro hombre que se encuentra en el platón del vehículo. Mientras tanto, un tercer individuo permanece al volante y continúa conduciendo.

La maniobra ocurre mientras ambos vehículos avanzan a gran velocidad, lo que convierte el hecho en un arriesgado atraco en movimiento. Pese al peligro, los involucrados consiguen apoderarse de parte de la mercancía durante varios minutos. Finalmente, los sujetos abandonan el camión de carga, se alejan a bordo de la camioneta y emprenden la huida con el botín.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los internautas, quienes compararon la escena con una secuencia de una película de acción o incluso con un western de Hollywood, debido a la forma en que se habría cometido el robo.

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El objetivo del grupo era un cargamento de pollo congelado, del que lograron apoderarse de aproximadamente 100 kilos mientras el vehículo se encontraba en circulación.

Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de ser cinematográfico. De acuerdo con informes de medios de comunicación, la Policía logró localizar y perseguir a los sospechosos.

Durante la persecución se produjo un tiroteo que terminó con tres de los presuntos delincuentes abatidos. De esta manera, lo que comenzó como un atraco a toda velocidad y con un insólito botín terminó en un violento enfrentamiento con las autoridades.