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Elefantes nadan para salvar su vida tras ser arrastrados por inundaciones en Nepal

En video quedó registrado el momento en que un grupo de elefantes tuvo que luchar contra la corriente y el barro para ponerse a salvo tras la emergencia.

elefantes nadan tras emergencia en Nepal.jpg
Elefantes nadan tras emergencia en Nepal.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Las inundaciones repentinas que afectaron a zonas de Nepal y China dejaron una emergencia de grandes proporciones, con cientos de víctimas y personas desaparecidas. Aunque las causas del desastre todavía no son claras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que las aguas habrían sido provocadas por el colapso de una sección de un glaciar, un fenómeno en el que una gran masa de hielo se desprende y cae por una ladera.

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El desastre también tuvo consecuencias para la fauna de la región. Varios elefantes fueron desplazados por la fuerza de las aguas y terminaron llegando hasta territorio de la India, donde tuvieron que luchar contra la corriente y el barro para ponerse a salvo.

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Elefantes fueron arrastrados hasta una presa en la India

Los paquidermos fueron desplazados hasta una presa del río Karnali, en el distrito de Bahraich, en el norte de la India. Videos difundidos en redes sociales muestran a los animales intentando avanzar entre las aguas y el barro después de haber sido arrastrados durante una larga distancia.

Ante la situación, equipos de guardabosques y especialistas en rescate animal se desplazaron hasta la zona para localizar a los elefantes y protegerlos de las condiciones adversas.

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Al mismo tiempo, las autoridades mantienen el monitoreo en los sectores afectados por la emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas.

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Más de 1.300 personas permanecen desaparecidas

La emergencia dejó un saldo que continúa aumentando. De acuerdo con la información reportada, más de 1.300 personas permanecen desaparecidas, entre ellas al menos 700 extranjeros, mientras que cerca de 400 muertes han sido confirmadas.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas, en medio de las dificultades generadas por las inundaciones y los daños ocasionados por la terrible emergencia.

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