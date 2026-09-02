Se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados: De La Espriella a grupos armados

El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video que grabó desde San José del Guaviare tras un consejo de seguridad. En el video reiteró que, en un operativo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, fue abatido alias ‘Tigre’, quien sería responsable de ataques contra la fuerza pública.

“En esta operación fueron neutralizados 23 terroristas y capturados seis criminales, entre ellos alias Víctor, tercer cabecilla de la estructura. Además, fueron incautados 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material de guerra. También logramos recuperar a un menor de edad, que ya se encuentra bajo la protección del ICBF”, dijo De La Espriella.

En el mismo sentido, les dijo a los cabecillas de los grupos armados que, si no se someten, serán abatidos o capturados por la fuerza pública.

“A los narcoterroristas que siguen sojuzgando al pueblo colombiano: el tiempo en que podían moverse por Colombia con el salvoconducto del Gobierno que jugó con ustedes a los congelados se acabó. La determinación de acabar con ustedes, que son un cáncer, es absoluta”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella desde San José del Guaviare.



En el mismo sentido, el mandatario aseguró que en los próximos días continuarán las operaciones contra los grupos ilegales.