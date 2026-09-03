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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Evitan posible atentado del ELN tras hallar 250 kilos de explosivos en Santander

Evitan posible atentado del ELN tras hallar 250 kilos de explosivos en Santander

La operación fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con cooperación del FBI.

FOTO EXPLOSIVOS CHARTA- SANTANDER.jpg
FOTO: Explosivos hallados en Santander- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Una operación conjunta de las autoridades permitió controlar una posible acción terrorista en el municipio de Charta, Santander, luego de que fuera localizado un depósito ilegal con material explosivo que, según las autoridades, pertenecería al ELN.

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El material explosivo R1se encontraba oculto en inmediaciones de una institución educativa, situación que generó especial preocupación por el riesgo que representaba para estudiantes, docentes y habitantes de la zona.

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La operación fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con cooperación del FBI. Tras la ubicación del depósito, los elementos explosivos fueron destruidos de manera controlada.

"De acuerdo con las autoridades, con esta acción se evitó que el material fuera utilizado para atentar contra la población civil, integrantes de la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. Además, también podría ser utilizado en actividades de minería ilegal", dijo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

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El hallazgo se produce en medio de las operaciones de seguridad que adelantan las autoridades en Santander para afectar las estructuras armadas ilegales y evitar acciones terroristas.

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La ubicación del depósito cerca de una escuela aumenta la gravedad del caso, debido al potencial riesgo para la comunidad educativa. Las autoridades mantienen las labores de inteligencia y control territorial para detectar otros posibles depósitos de armas o explosivos en zonas donde tengan presencia grupos armados ilegales.

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