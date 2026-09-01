Alcalde de Medellín entregó al FBI información de lavado de activos y corrupción con criptomonedas

Luego de un encuentro que se prolongó por dos horas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que entregó al FBI información sobre personas y empresas que estarían relacionadas con el presunto lavado de recursos derivados del denominado “robo a Medellín”.

Según Gutiérrez, durante una reunión con la oficina de anticorrupción internacional del FBI en Miami suministró nombres, direcciones y datos de compañías que, presuntamente, habrían servido para trasladar recursos desde Colombia hacia Estados Unidos. El mandatario señaló que entre la información entregada hay personas que residen en Miami y empresas con domicilio en esa ciudad.

Uno de los casos que puso como ejemplo es el de una empresa relacionada con el comercio de oro que, según afirmó, habría reportado ingresos por más de 112 mil millones de pesos durante tres años de la administración de Daniel Quintero y que, posteriormente, habría pasado a registrar cero ingresos.

"“Hay 55 personas imputadas, incluyendo el jefe de la banda, ya está en etapa de juicio, hay condenas, hay personas en la cárcel, hay extinciones de dominio, pero también hay principios de oportunidad que lo están contando absolutamente todo. Se habla de dinero en efectivo, se habla de oro, se habla de criptomonedas, para ver la dimensión de lo que hicieron con Medellín, y eso no vamos a permitir que quede en la impunidad”, expuso.



Gutiérrez también aseguró que entregó información relacionada con el caso de Afinia y afirmó que existen testimonios y principios de oportunidad dentro de las investigaciones en Colombia que señalarían el supuesto pago de entre cinco y ocho millones de dólares al entonces alcalde de Medellín para cambiar la gerencia de la compañía. Frente a la audiencia fallida de este lunes contra Miguel Quintero y otros implicado, pidió a la justicia que investigue las dilaciones en las diligencias.

"Miren como ni siquiera los han podido imputar en la audiencia de imputación, cancelada 3 veces, porque créanme que eso no es normal. Ellos dilatarán y dilatarán, y acá hay unos poderes grandes, ellos fueron protegidos por el gobierno Petro durante muchos años. Y yo lo que quiero saber es hasta dónde están llegando esos esos tentáculos. Pero tiene que haber justicia", indicó.

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El mandatario sostuvo que esta información no surgió de manera reciente, sino de un trabajo de investigación de más de dos años y medio, y que los datos entregados al FBI podrían abrir nuevas líneas de investigación en Estados Unidos.

Finalmente, aseguró que algunas de las personas y empresas señaladas también estarían relacionadas con el denominado “robo de Ecopetrol”, por lo que, según dijo, las investigaciones podrían conectar diferentes casos de corrupción, por lo que también estos datos están en manos del presidente Abelardo De La Espriella y su apuesta anticorrupción.