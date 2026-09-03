Urgencias pediátricas de Clínica San Luis de Bucaramanga registra sobreocupación del 143%

La Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga advirtió sobre una alta demanda en su servicio de Urgencias Pediátricas, que actualmente registra una sobreocupación del 143% frente a su capacidad instalada.

Según explicó la institución en un comunicado, el aumento en la cantidad de pacientes que requieren atención se presenta de manera atípica y ha generado tiempos de espera más prolongados para las familias que acuden al servicio.

Ante esta situación, la clínica aseguró que activó sus protocolos de contingencia y que los equipos médico, asistencial y administrativo están trabajando a su máxima capacidad para atender a los menores. La institución señaló que la atención se mantiene bajo los criterios de clasificación de triage, priorizando la condición y el nivel de riesgo de cada paciente.

La Clínica San Luis también indicó que adelanta procesos de mejora para optimizar los tiempos de respuesta y pidió comprensión y paciencia a las familias durante esta coyuntura.



La institución reiteró que su prioridad es garantizar la atención y seguridad de los pacientes pediátricos que llegan al servicio de urgencias.

La Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga informó que su servicio de Urgencias Pediátricas registra un incremento en la demanda de atención, alcanzando una sobreocupación del 143 % de su capacidad instalada. La institución activó protocolos de contingencia #MañanasBlu pic.twitter.com/p8XJJKnJik — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 3, 2026