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Urgencias pediátricas de Clínica San Luis de Bucaramanga registra sobreocupación del 143%

La Clínica Materno Infantil San Luis aseguró que su personal trabaja a máxima capacidad para responder a la demanda y priorizar los casos de mayor complejidad.

Fachada Clínica San Luis de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Fachada Clínica San Luis //Foto: Clínica San Luis
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga advirtió sobre una alta demanda en su servicio de Urgencias Pediátricas, que actualmente registra una sobreocupación del 143% frente a su capacidad instalada.

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Según explicó la institución en un comunicado, el aumento en la cantidad de pacientes que requieren atención se presenta de manera atípica y ha generado tiempos de espera más prolongados para las familias que acuden al servicio.

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Ante esta situación, la clínica aseguró que activó sus protocolos de contingencia y que los equipos médico, asistencial y administrativo están trabajando a su máxima capacidad para atender a los menores. La institución señaló que la atención se mantiene bajo los criterios de clasificación de triage, priorizando la condición y el nivel de riesgo de cada paciente.

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La Clínica San Luis también indicó que adelanta procesos de mejora para optimizar los tiempos de respuesta y pidió comprensión y paciencia a las familias durante esta coyuntura.

La institución reiteró que su prioridad es garantizar la atención y seguridad de los pacientes pediátricos que llegan al servicio de urgencias.

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