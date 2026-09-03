Sancionan a Peirano y García tras polémico partido entre Cali y Bucaramanga

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor sancionó a integrantes del Atlético Bucaramanga tras los hechos registrados en el partido ante

Deportivo Cali, encuentro que terminó marcado por la invasión de hinchas al terreno de juego.

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor impuso una sanción de seis fechas de suspensión al técnico Pablo Peirano y de dos fechas a José García, tras sus expulsiones en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Según la resolución, las sanciones obedecen a la conducta registrada durante el compromiso, bajo la causal de “incurrir en conducta incorrecta contra oficial de partido”.

A través de la Resolución No. 081 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/aUVVovW1hP#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/gk7c4lAWBz — DIMAYOR (@Dimayor) September 3, 2026

También fue sancionado el jugador del Deportivo Cali Keimer Sandoval, quien recibió dos fechas de suspensión y una multa de $758.725 luego de ver la tarjeta roja.



Mientras se conocen las decisiones disciplinarias, Atlético Bucaramanga mantiene su reclamación para que se analice lo ocurrido durante el encuentro, especialmente la invasión del terreno de juego por parte de hinchas del Deportivo Cali, situación que, según el club santandereano, debe ser tenida en cuenta al momento de definir los puntos del compromiso.

El equipo bumangués también reclama la suspensión del árbitro José Bautista y busca demostrar que el ingreso de Pablo Peirano al campo de juego estuvo relacionado con su intención de reclamar al juez la determinación de cancelar el partido.

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Ahora, la expectativa está puesta en el fallo relacionado con la reclamación de Atlético Bucaramanga y en si la Dimayor tendrá en cuenta los hechos ocurridos con el ingreso de aficionados al terreno de juego para determinar el resultado deportivo y la asignación de los tres puntos.