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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Siete peligrosos detenidos se fugaron de la Estación de Policía Centro en Bucaramanga

Siete peligrosos detenidos se fugaron de la Estación de Policía Centro en Bucaramanga

Los siete hombres que se fugaron están sindicados por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Se escaparon por el techo de la Estación de Policía Centro.

Estación de Policía Centro Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Estación de Policía Centro de Bucaramanga //Foto: Policía Mebuc
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Siete personas privadas de la libertad se fugaron de la Estación de Policía Centro de Bucaramanga. De acuerdo con la información preliminar, los detenidos habrían escapado por el techo de las instalaciones, lo que activó un operativo de búsqueda en diferentes sectores de la ciudad.

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El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó la fuga y señaló que los fugados se encontraban sindicados por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

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“Se presentó la fuga de siete personas privadas de la libertad de una de nuestras estaciones de Policía”, indicó el oficial, quien agregó que las autoridades ya adelantan las labores para localizar a los siete hombres.

La Policía también informó que puso los hechos en conocimiento de los despachos fiscales correspondientes para que se adelante un nuevo proceso judicial por el delito de fuga de presos.

Entre tanto, las autoridades mantienen activo el operativo para dar con el paradero de los siete hombres y pidieron a la comunidad suministrar cualquier información que permita facilitar su recaptura.

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