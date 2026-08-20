FCV reporta sobreocupación de hasta 500 % en sus servicios de alta complejidad

El Hospital Internacional de Colombia, HIC, advirtió este jueves sobre una crítica situación de sobreocupación en sus servicios de atención en Santander. Según la institución, el área de Emergencia y Trauma, ubicada en Piedecuesta, registra una ocupación del 350 % de su capacidad instalada, mientras que el Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, supera el 500 %.

La Fundación Cardiovascular de Colombia explicó que el aumento está relacionado, entre otros factores, con la llegada directa de pacientes procedentes de otros departamentos del país. Algunos de ellos están afiliados a aseguradoras que no tienen al HIC dentro de su red de prestadores y que, en determinados casos, no cuentan con los servicios requeridos en sus regiones de origen.

De acuerdo con el HIC, algunos pacientes se trasladan por sus propios medios hasta la institución sin que previamente se coordine su ingreso a través de la ruta de referencia establecida en el sistema de salud.

La institución señaló que esta situación dificulta la gestión oportuna de los casos y genera una mayor presión sobre una capacidad instalada que ya se encuentra ampliamente superada.



Ante este panorama, el HIC hizo un llamado a las aseguradoras y a los demás actores del sistema de salud para que articulen esfuerzos y garanticen la continuidad de la atención, además de fortalecer la capacidad de respuesta en las diferentes regiones del país.

El hospital también pidió a la ciudadanía hacer un uso adecuado de los servicios de salud, acudir a la atención primaria cuando la condición clínica lo permita y recurrir a los servicios de urgencias de alta complejidad cuando realmente sea necesario.

