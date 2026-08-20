Trasladan a Bucaramanga a presuntos criminales de las Autodefensas Conquistadoras

A la Fiscalía en Bucaramanga fueron trasladados los cuatro presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra capturados durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía en zona rural de San Alberto, Cesar.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Moisés’, señalado por las autoridades como cabecilla urbano de esta organización criminal, con injerencia en sectores de San Alberto, La Esperanza, en Norte de Santander, y Rionegro, en Santander.

El procedimiento se desarrolló en la vereda La Carolina, en la finca Marisol, donde los uniformados llegaron para cumplir diligencias de allanamiento y registro. De acuerdo con la Policía, al ingresar al predio fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento con integrantes del componente móvil de la estructura.

En medio del operativo también fue capturado alias ‘Santiago’, quien resultó herido en una pierna durante el intercambio de disparos y recibió atención médica. Los otros dos detenidos serían integrantes de la misma organización.



Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ‘Moisés’ habría recibido instrucciones de los máximos responsables para coordinar amenazas, homicidios selectivos y el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y palmicultores.

Su accionar, de acuerdo con la Policía, estaría concentrado principalmente en zonas rurales de San Alberto, San Rafael de Lebrija y Sabana de Torres. Las autoridades también lo relacionan con actividades de presión y extorsión contra campesinos de Cesar, Norte de Santander y Santander.

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El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que la captura representa un golpe a las finanzas de la organización, cuyas rentas criminales podrían alcanzar los 250 millones de pesos mensuales.

Durante el operativo fueron incautadas seis pistolas calibre 9 milímetros, dos artefactos explosivos improvisados, nueve proveedores, tres radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta. También fueron encontrados uniformes pixelados, elementos de intendencia, un brazalete y tres gorras alusivas al grupo armado, además de dos paquetes con base de coca, con un peso aproximado de una libra.

Los cuatro capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización por los delitos que correspondan, entre ellos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Será la autoridad judicial la encargada de definir la situación jurídica de los detenidos y determinar las responsabilidades individuales por los hechos investigados.