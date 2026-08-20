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Minvivienda se comprometió con apoyar proyecto de 400 viviendas para Santander

El proyecto de vivienda será presentando por la Gobernación de Santander en 2027 y busca beneficiar a 400 familias en 20 municipios de Santander.

reunión minvivienda gobernador.jpg
Blu Radio. Reunión Minvivienda, Jaime Beltrán y gobernador de Santander, Juvenal Díaz //Foto: Minvivienda
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Un proyecto para construir inicialmente 400 viviendas en Santander podría ampliarse a 600 soluciones habitacionales, luego de la reunión sostenida entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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Según explicó el gobernador, Santander cuenta actualmente con un proyecto estructurado para 400 viviendas, y el ministro planteó la posibilidad de ampliar la iniciativa para beneficiar a más municipios.

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“En el caso de vivienda, nosotros tenemos un proyecto de 400 viviendas listo. El ministro nos manifestó agrandarlo un poquito y prepararlo para hacerlo el año entrante”, explicó Díaz.

La propuesta podría pasar de 400 a 600 viviendas, dependiendo de la estructuración definitiva del proyecto y de los recursos que puedan comprometer las diferentes entidades.

Durante el encuentro, el mandatario departamental también presentó al Gobierno Nacional un paquete de proyectos que actualmente se encuentran en fase 3 de estructuración, cuyo valor conjunto asciende a cerca de 900.000 millones de pesos.

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También fueron expuestas las iniciativas que la Gobernación tiene previsto radicar próximamente ante el Ministerio de Vivienda para buscar financiación.

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El gobernador explicó que uno de los propósitos de la próxima reunión con el Ministerio será definir cuáles proyectos pueden ejecutarse mediante un esquema de cofinanciación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y los municipios.

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La idea es que las administraciones municipales que tengan capacidad puedan aportar recursos para complementar las inversiones de la Nación y el departamento.

“El ministro nos manifestó su intención de ayudar a Santander y de hacer una próxima reunión donde vamos a hacer una propuesta de cuáles serían las obras que podemos hacer ya con recursos del Gobierno Nacional y recursos del Gobierno Departamental y los municipios que puedan poner algún recurso”, señaló el gobernador.

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