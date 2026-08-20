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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Girón a influencer señalado de integrar red de presunta pornografía infantil

Capturan en Girón a influencer señalado de integrar red de presunta pornografía infantil

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial.

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FOTO: Capturado alias 'Vaquerito' en Girón- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Un influencer conocido en redes sociales como “Vaquerito” fue capturado en Girón, Santander, en medio de un operativo adelantado por la Policía y la Sijín, dentro de una investigación que busca establecer su presunta relación con una red dedicada a la producción y distribución de material de explotación sexual infantil.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el procedimiento fueron incautados un computador y varias memorias USB. En estos dispositivos, los investigadores habrían encontrado fotografías y videos que involucrarían presuntamente a menores de edad.

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El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial y determinar su responsabilidad frente a los hechos que son materia de investigación.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa con las labores de investigación para establecer si el capturado tendría participación en una estructura más amplia y determinar el origen y destino del material que habría sido encontrado durante el operativo.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye un delito grave en Colombia. Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a quienes produzcan, almacenen, distribuyan o comercialicen material de explotación sexual infantil, así como para establecer posibles redes vinculadas a este tipo de delitos.

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