Capturan en Girón a influencer señalado de integrar red de presunta pornografía infantil

Un influencer conocido en redes sociales como “Vaquerito” fue capturado en Girón, Santander, en medio de un operativo adelantado por la Policía y la Sijín, dentro de una investigación que busca establecer su presunta relación con una red dedicada a la producción y distribución de material de explotación sexual infantil.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el procedimiento fueron incautados un computador y varias memorias USB. En estos dispositivos, los investigadores habrían encontrado fotografías y videos que involucrarían presuntamente a menores de edad.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial y determinar su responsabilidad frente a los hechos que son materia de investigación.

En un operativo realizado en Girón, la Policía capturó al influencer conocido en redes sociales como 'Vaquerito'. Según la investigación adelantada por la SIJIN, estaría relacionado con una red dedicada presuntamente a la pornografía infantil #MañanasBlu pic.twitter.com/lKnsY4AgWd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 20, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa con las labores de investigación para establecer si el capturado tendría participación en una estructura más amplia y determinar el origen y destino del material que habría sido encontrado durante el operativo.



La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye un delito grave en Colombia. Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a quienes produzcan, almacenen, distribuyan o comercialicen material de explotación sexual infantil, así como para establecer posibles redes vinculadas a este tipo de delitos.