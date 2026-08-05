Asesinato de influencer en México esconde oscura razón detrás: nuevos detalles del crimen

Avanza la investigación en México tras la trágica muerte en la noche de este lunes, 4 de agosto, de César Gastélum, un influencer de 24 años, que fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo y fue abordado por dos personas que se me movilizaban en motocicleta para poder dispararle.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el caso quedó en mano del Gabinete de Seguridad que avanzan en conocer los detalles concretos detrás de este hecho, sin embargo, algunos detalles han salido a la luz de la supuesta razón que habría ocasionado este crimen en Culiacán, Sinaloa.

Revelan supuesta razón detrás de la muerte de César Gastélum

Primeras pistas encontradas en el celular de las víctima apuntan a una serie de publicaciones en “alusión a una facción de un grupo delictivo”, dijo el Gabinete de Seguridad en X. Además, en redes sociales se ha empezado a hablar de una supuesta relación con narcotraficantes de los carteles de Sinaloa de este y más influencers en esta región.

Es importante recordar que, en esta zona de México, desde 2024, hay una “guerra” entre dos bandos: uno de los hijos de ‘El Chapo’ y otra de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes se disputan el control territorial y delictivo, que, además, a quien consideran como “traicionero” lo terminan poniendo como objetivo.



No es el primer influencer asesinado

Desde 2024, han aparecido carteles de búsqueda por influencers que, supuestamente, tienen nexos con grupos narcotraficantes en México y en donde la han cobrado la vida a varios de ellos o a sus seres queridos.

Varios de ellos, tiempo después, fueron descubiertos que sí tenían relación en este movimiento de dinero ilícito en México, la cual les terminó costando sus propias vidas.

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Por ahora la investigación por este nuevo caso en Sinaloa sigue en pie, a la espera de conocerse pronto más detalles al respecto.