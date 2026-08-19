Un muerto y dos heridos dejan ataques violentos en Bucaramanga y Piedecuesta

Un homicidio, dos personas heridas y una captura se registraron durante hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y Piedecuesta. Las autoridades investigan las circunstancias de los ataques.

El caso más grave ocurrió en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga, donde fue asesinado Jorge Luis Cristancho Serrano. Según el reporte preliminar de la Policía, la víctima recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Por este hecho fue capturado un joven sicario de 23 años, identificado como Brayan Alexis Garcés, señalado de haber atentado contra la vida de Cristancho. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder, inicialmente, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.



Ataques sicariales dejan un hombre muerto y otros dos heridos en Santander. Los violentos hechos ocurrieron en Bucaramanga y Piedecuesta. Autoridades investigan los hechos #MañanasBlu pic.twitter.com/kbCnZ44lko — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2026

Otro hecho violento fue reportado en la carrera 8 con calle 2, en el barrio La Castellana de Piedecuesta, donde dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego.

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De acuerdo con la información entregada a la línea 123, una de las víctimas presentó heridas en la cabeza y el codo, mientras que la segunda sufrió una lesión en una de sus piernas. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Piedecuesta para recibir atención médica.

La Policía desplegó un plan candado en el área metropolitana de Bucaramanga para tratar de ubicar a los responsables. La información preliminar señala que los presuntos agresores serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color rojo y vestían prendas negras.

En otro procedimiento atendido por unidades de la Policía en el barrio Girardot de Bucaramanga, una mujer de 44 años resultó lesionada durante un caso de violencia intrafamiliar.

Dos condenas por homicidio en Santander: penas de 8 y 38 años de prisión #VocesySonidos https://t.co/O3l6dbJspi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 18, 2026

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El hecho ocurrió hacia las 7:40 de la noche, en inmediaciones de la calle 25 con carrera 5. La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 50 años, señalado de agredir a su pareja sentimental con un arma cortopunzante.

La víctima presentó múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue atendida por personal médico. El capturado quedó a disposición de las autoridades para responder por el delito de violencia intrafamiliar.

En Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija se contabilizaron 176 homicidios entre enero y el 4 de agosto de 2026, frente a los 137 registrados durante el mismo periodo del año pasado. La diferencia representa 38 muertes violentas adicionales en apenas ocho meses, según reveló la Fiscalía en un informe.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de cada uno de estos hechos y determinar las responsabilidades penales. Los ataques sicariales estarían relacionados con temas del microtráfico.