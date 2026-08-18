Dos condenas por homicidio en Santander: penas de 8 y 38 años de prisión

La Fiscalía General de la Nación reportó dos decisiones judiciales por homicidios ocurridos en Santander. En Barrancabermeja, Leandro Ómar Ortega Jiménez fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por homicidio simple, mientras que en Bucaramanga Jesús Alberto Pérez Barrera recibió una pena de 38 años y 3 meses por homicidio agravado.

En Bucaramanga, un juez de conocimiento condenó a Jesús Alberto Pérez Barrera a 38 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2024, en el barrio Rincón de La Paz, donde Pérez Barrera habría atacado con un arma cortopunzante a un hombre durante una riña. La víctima murió como consecuencia de las heridas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre el agresor y la víctima existían rencillas personales que habrían desencadenado el ataque.



Pérez Barrera fue capturado el 8 de febrero de 2024 y, según la información suministrada por la Fiscalía, no aceptó el cargo formulado en su contra.

La noche del 24 de agosto de 2014 en una ciudadela de Girón (Santander) varias personas fueron abordadas por un grupo de soldados para solicitar una requisa. Entre los militares estaba Benjamín Méndez Asenso, quien habría disparado su arma de dotación contra un hombre que se… pic.twitter.com/baY5QiYg35 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2026

En otro proceso, un juez de conocimiento de Barrancabermeja condenó a Leandro Ómar Ortega Jiménez a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio simple.

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Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2024, en el barrio Versalles, comuna 5 de Barrancabermeja. Según la Fiscalía, la víctima, de 23 años, ingresó a la vivienda de Ortega Jiménez, situación que desencadenó una riña entre ambos.

Durante la confrontación, Ortega Jiménez hirió a la víctima, quien murió como consecuencia de la agresión. El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el lugar de los hechos.

Durante el proceso, Ortega Jiménez aceptó su responsabilidad y, de manera libre y voluntaria y con asesoría de su abogado, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, que posteriormente fue avalado por un juez de la República.

Elian Llanos Mendoza, alias Risas, tercer cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, fue condenado a 20 años y 4 meses de prisión. Aceptó su responsabilidad en cinco homicidios selectivos cometidos entre 2023 y 2024 en San Antonio y Chaparral (Tolima). pic.twitter.com/cmvHvTyYmA — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 15, 2026

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Los dos casos corresponden a hechos de violencia registrados en Santander en 2024 y que terminaron en decisiones judiciales durante agosto de 2026. Mientras en Barrancabermeja la condena se produjo tras la aceptación de responsabilidad mediante un preacuerdo, en el caso de Bucaramanga la Fiscalía informó que el condenado no aceptó el cargo en su contra.

Las penas impuestas fueron diferentes debido a la calificación jurídica de cada caso: homicidio simple en Barrancabermeja y homicidio agravado en Bucaramanga.