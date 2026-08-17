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Video: secuestran a tres policías en la vía Ocaña-Cúcuta, N. de Santander

El vehículo en el que se desplazaban fue dejado en el lugar y, según las primeras versiones, habría sido marcado con letreros alusivos a las FARC.

Secuestran a tres policías en la vía Ocaña-Cúcuta.jpg
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en inmediaciones del corregimiento de La Curva, jurisdicción de Norte de Santander.

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De acuerdo con la información conocida, hombres armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron el automóvil en el que viajaban los uniformados y los obligaron a descender. Posteriormente, los sujetos se llevaron a los policías con rumbo desconocido.

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El vehículo en el que se desplazaban fue dejado en el lugar y, según las primeras versiones, habría sido marcado con letreros alusivos a las FARC, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Los uniformados secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña.

El presidente de la República se pronunció frente al hecho y condenó el secuestro de los tres integrantes de la Policía Nacional.

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“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional”.

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El mandatario aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para lograr la ubicación de los uniformados y garantizar su regreso con vida.

“He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”.

Finalmente, el presidente advirtió que habrá una respuesta de las autoridades frente a quienes atenten contra integrantes de la fuerza pública.

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Las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás del secuestro y determinar el paradero de los tres policías.

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