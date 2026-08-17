Video: secuestran a tres policías en la vía Ocaña-Cúcuta, N. de Santander

Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en inmediaciones del corregimiento de La Curva, jurisdicción de Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida, hombres armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron el automóvil en el que viajaban los uniformados y los obligaron a descender. Posteriormente, los sujetos se llevaron a los policías con rumbo desconocido.

El vehículo en el que se desplazaban fue dejado en el lugar y, según las primeras versiones, habría sido marcado con letreros alusivos a las FARC, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Los uniformados secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña.



El presidente de la República se pronunció frente al hecho y condenó el secuestro de los tres integrantes de la Policía Nacional.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional”.

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El mandatario aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para lograr la ubicación de los uniformados y garantizar su regreso con vida.

“He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”.

Finalmente, el presidente advirtió que habrá una respuesta de las autoridades frente a quienes atenten contra integrantes de la fuerza pública.

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Las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás del secuestro y determinar el paradero de los tres policías.