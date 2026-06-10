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Blu Radio  / Nación  / Ocho integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operativo en zona rural de Ocaña

Ocho integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operativo en zona rural de Ocaña

El operativo tenía como objetivo principal hacer efectiva la captura de alias 'Walter', señalado como segundo cabecilla de esta organización criminal.

Abatidos Clan del Golfo.
Abatidos Clan del Golfo.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de ocho integrantes de la subestructura criminal “Ferney Antonio López Polo” del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Según las autoridades, el operativo tenía como objetivo principal hacer efectiva la captura de alias “Walter”, señalado como segundo cabecilla de esta organización criminal. Durante el desarrollo de las diligencias judiciales se registraron intensos combates, tras los cuales fueron abatidos ocho integrantes del grupo armado.

En la zona fueron incautados nueve fusiles, 17 proveedores, 967 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y material logístico alusivo a la organización, elementos que serán fundamentales para el avance de las investigaciones.

Según la Policía Nacional, esta estructura era señalada de promover homicidios selectivos, desplazamientos forzados y disputas armadas por el control de corredores del narcotráfico en municipios de Norte de Santander y Cesar, afectando la seguridad de la región.

Durante la operación falleció el patrullero Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien recibió impactos de fusil mientras enfrentaba a los integrantes del grupo armado.

La institución rindió homenaje a su memoria y destacó su valentía en cumplimiento del deber.

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