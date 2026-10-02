Recuperan espacio público ocupado por casetas junto a San Andresito La Isla en Bucaramanga

Tres casetas de venta de alimentos que permanecían desde hace cerca de tres décadas en inmediaciones de San Andresito La Isla, en Bucaramanga, fueron desmontadas durante un operativo de recuperación del espacio público adelantado por la Administración Municipal.

El procedimiento se realizó en la carrera 17C con calles 54 y 55 y generó inconformidad entre los comerciantes afectados, quienes cuestionaron la manera en que se produjo la intervención y señalaron que llevaban alrededor de 30 años desarrollando allí su actividad económica. Según reportes de medios locales, el operativo se cumplió durante la madrugada y contó con presencia de la Policía y funcionarios de la Alcaldía.

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Frente a las críticas, el director de Espacio Público de Bucaramanga, Juan Carlos Manosalva, explicó que la actuación municipal se originó en un proceso policivo dirigido por un inspector de Policía, y no en una decisión unilateral de la dependencia que dirige.

“Todo se da en el marco de un proceso policivo. Quien lleva la dirección del proceso es el inspector de Policía”, explicó Manosalva.



De acuerdo con el funcionario, dentro del trámite se habría realizado una articulación entre la Inspección y la Alcaldía para presentar alternativas institucionales a los comerciantes. Entre esas opciones, aseguró, estuvieron la posibilidad de acceder a locales comerciales disponibles y programas de oferta del IMEBU.

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Manosalva también afirmó que los propietarios de las casetas contaban con representación jurídica dentro del proceso y que, según la información entregada por el abogado del Municipio, fueron notificados en dos oportunidades.

“Ellos tenían un defensor, tenían un abogado en el proceso policivo que fue notificado en dos ocasiones y nunca asistieron a la audiencia de lectura del fallo”, sostuvo.

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Con ese antecedente, según explicó el director de Espacio Público, el inspector tomó una decisión dentro del proceso y posteriormente impartió la orden para que el Municipio ejecutara la recuperación del área.

La Administración Municipal insiste así en que su actuación estuvo encaminada a cumplir una orden derivada del procedimiento policivo y no a tomar directamente una decisión de desalojo contra los comerciantes.

“Nosotros no reubicamos o no quitamos casetas, eso no es así. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el espacio público”, puntualizó Manosalva.

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La intervención reciente se suma a otros operativos realizados en los alrededores de San Andresito La Isla. Informes oficiales de la Alcaldía registran acciones de control y recuperación del espacio público en este sector, mientras que en años anteriores también se han adelantado procedimientos relacionados con vendedores ambulantes, vehículos estacionados y ocupación de zonas peatonales.

Incluso, un informe de la Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga documentó procesos para recuperar el andén peatonal de la carrera 17C entre calles 55 y 56, en inmediaciones de San Andresito La Isla, a partir de una acción popular.