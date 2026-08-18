Niños en Bucaramanga envían cartas a damnificados del terremoto; van en los kits de ayudas

En medio de cajas, alimentos no perecederos, elementos de aseo y frazadas en Neomundo, hay una mesa que guarda algo diferente. No son productos para llenar una despensa, sino pequeños mensajes escritos a mano, con dibujos, colores y palabras de esperanza.

Son las cartas que niños voluntarios decidieron escribir para las familias afectadas por el terremoto que golpeó al suroccidente del país. Cada mensaje será guardado dentro de uno de los kits de ayuda que saldrán de Bucaramanga hacia las zonas damnificadas.

Entre quienes quiso aportar está Emily Correa Jaimes, una niña de ocho años, que llegó hasta Neomundo acompañada de su mamá. Con lápiz y papel decidió escribirles a personas que no conoce, pero que sabe que están atravesando momentos difíciles.

“Puedo ayudar a otras personas que, aunque no conozca, son unas personas que han estado sufriendo mucho en estos días”, contó Emily.



Sobre la mesa tiene varios de sus mensajes. Uno de ellos tiene una frase que, aunque sencilla, encierra todo lo que esta pequeña quiso transmitir: “El mar le da confianza a tu familia”.

Para Emily, entregar alimentos es importante, pero una palabra también puede convertirse en una forma de ayudar.

“Solamente darle alimento y esas cosas, una buena nota siempre los pone de ánimo”, dijo la niña, quien además invitó a otros menores a sumarse a esta iniciativa.

Publicidad

Su mamá, Ximena Jaimes Sandoval, explicó que conocieron la jornada de solidaridad a través de las redes sociales y decidieron acudir con Emily desde las primeras horas de la mañana.

“Ella está haciendo su aporte desde crear cartas y dibujos para animar a la gente. Y pues nosotros estamos trabajando en lo que podemos”, contó.

Mientras Emily escribía sus mensajes, su mamá ayudaba a seleccionar papel higiénico y otros elementos que serán enviados a las familias damnificadas.

Este martes salen de Bucaramanga tres camiones cargados con toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas por el terremoto en Cali, Pereira y Quibdó. También serán enviadas cartas escritas por niños, dirigidas a menores afectados por el sismo #MañanasBlu pic.twitter.com/GpwTIDVzrj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 18, 2026

Publicidad

Para Ximena, llevar a los niños a este tipo de jornadas también es una manera de enseñarles que la solidaridad va mucho más allá de entregar dinero o productos.

“Que les enseñen desde pequeños que servir no solo es pagar, entregar. El tiempo es lo más valioso para todas estas personas”, señaló.

Y es precisamente ese tiempo, acompañado de creatividad y ternura, el que estos niños decidieron regalar a familias que probablemente nunca conocerán.

“Es maravilloso que ellos entiendan que el tiempo, que su creatividad, que su ternura ayuda también, que aporta, que la gente emocionalmente se mantenga un poquito estable”, agregó la madre.

Mientras tanto los voluntarios de la Cruz Roja avanzan contrarreloj para organizar las ayudas que serán enviadas a las comunidades afectadas.

Carlos Mario Rodríguez, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja, explicó que muchas de las familias que llegaron a colaborar lo hicieron acompañadas de sus hijos, quienes terminaron convirtiéndose también en voluntarios de esta jornada.

“Los niños nos han apoyado a escribir unas cartas que van en los kits alimentarios para llevar un mensaje de solidaridad a las familias y que puedan también ayudar en este momento difícil”, explicó.

Publicidad

La idea es que cuando una familia reciba una de estas cajas no encuentre solamente comida, agua o elementos de aseo. Que al abrirla también encuentre un mensaje que le recuerde que, a cientos de kilómetros de distancia, hay personas pensando en ellos.

Hasta ahora, la Cruz Roja reporta más de 3.300 kits armados, que serán distribuidos entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.

Cada kit contiene alimentos suficientes para una familia de entre tres y cuatro personas durante aproximadamente dos semanas, de acuerdo con los estándares internacionales. A esto se suman elementos de aseo, frazadas, agua, alimentos para mascotas y otros productos necesarios para atender la emergencia.

La organización señala que ya han sido procesadas más de 70 toneladas de ayudas.

Publicidad

La Cruz Roja hizo un llamado a los santandereanos para continuar aportando alimentos no perecederos y sumarse como voluntarios a esta jornada de solidaridad, que se mantendrá hasta el viernes 21 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Los interesados pueden acercarse al Centro de Convenciones Neomundo, en Bucaramanga, o realizar el proceso de inscripción a través de la página de la Cruz Roja Santander.