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Santander moviliza 125 toneladas de ayudas humanitarias a zonas afectadas por el terremoto

La campaña también permitió enviar 35 toneladas a Risaralda y otras 35 toneladas al Quindío, como parte de la respuesta solidaria de Santander frente a la emergencia.

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Ayudas enviadas desde Santander a afectados por el terremoto
// Gobernación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La solidaridad de los santandereanos continúa llegando a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó. A través de la campaña “Es Tiempo de Ayudar”, liderada por la primera dama de Santander, Victoria Casallas, en articulación con la Gobernación, ya fueron movilizadas 125 toneladas de ayudas humanitarias.

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Los elementos recolectados incluyen alimentos no perecederos, agua, bebidas hidratantes, medicamentos, artículos de aseo, colchonetas y frazadas, entre otros productos de primera necesidad.

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Del total, 45 toneladas fueron enviadas al Chocó, donde serán distribuidas desde Quibdó hacia municipios y comunidades priorizadas como Río Quito, Bagadó, Sipí, Yuto y Nóvita, además de zonas rurales y resguardos indígenas. Debido a las condiciones geográficas de esta región, parte de la ayuda deberá ser trasladada por vía fluvial, con recorridos que pueden tardar hasta 10 horas.

La campaña también permitió enviar 35 toneladas a Risaralda y otras 35 toneladas al Quindío, como parte de la respuesta solidaria de Santander frente a la emergencia.

La primera dama del departamento destacó que detrás de cada tonelada movilizada están los aportes de ciudadanos, empresarios, organizaciones y voluntarios que se han sumado a la iniciativa.

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La campaña continúa activa y durante esta semana se seguirán recibiendo donaciones en los puntos habilitados en la Gobernación de Santander, Gestión del Riesgo de Santander, Indersantander, Idesan y la Lotería de Santander, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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Según el balance entregado por la Gobernación, más de 70 toneladas adicionales permanecen en proceso de gestión, por lo que el llamado es a mantener las donaciones para continuar atendiendo a las familias damnificadas.

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