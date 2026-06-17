Hombre que habría asesinado a su pareja en Itagüí tenía una condena por violencia intrafamiliar

Con el paso de las horas se siguen conociendo detalles de las circunstancias que rodean el crimen de Valentina Vanegas, quien habría sido asesinada por su pareja sentimental en una vivienda en el municipio de Itagüí.

Al parecer la mujer de 28 años de edad, también gestora de Coldeportes en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de esta localidad del Sur del Valle de Aburrá, ya venía siendo víctima de varios episodios de violencia.

Esta situación se dio en medio de la relación que sostenía con el presunto victimario de 29 años, pero quien además en 2019 ya había sido condenado por violencia intrafamiliar.

Con estos antecedentes, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, anunció un acompañamiento legal al caso por parte de la administración local para lograr la máxima condena posible.



"Activamos todo el acompañamiento legal para acompañar el proceso penal de Juan José, para que le caiga todo el peso de la ley, que no sea un homicidio agravado, que sea un delito de feminicidio por el ciclo de violencia que ejercía sobre Valentina quitándole la vida", manifestó el funcionario.

A la espera de la definición de la situación judicial del procesado, sobre el caso se conoce que Vanegas fue hallada por las autoridades con heridas de arma cortopunzante y el señalado victimario capturado en el mismo lugar de los hechos.

Aunque la víctima fue trasladada hasta la Clínica Antioquia donde intentaron reanimarla, murió producto de la gravedad de las heridas.