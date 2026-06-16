Funcionaria de Alcaldía de Itagüí fue asesinada en su vivienda: investigan a su pareja sentimental

Autoridades en Itagüí, Antioquia, investigan la muerte de una funcionaria pública que fue encontrada gravemente herida dentro de una vivienda. En el lugar de los hechos estaba su pareja sentimental cubierto de sangre, por lo que no se descarta un posible feminicidio.

En el sur del Valle de Aburrá hay conmoción luego de que se confirmaran la muerte de Valentina Vanegas Gallego, de 29 años, gestora de Coldeportes del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, quien falleció tras ser encontrado herida por las autoridades al interior de una vivienda en el barrio Samaria.

Las versiones que se han conocido hasta el momento indican que los vecinos de la zona alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras escuchar algunos gritos de auxilio en el inmueble donde, al parecer, vivían la mujer y su compañero sentimental.

Tras llegar al lugar, los uniformados pudieron ver como un hombre, pareja de Vanegas Gallego, estaba cubierto de sangre mientras sujetaba el cuerpo de la mujer que tenía una herida de arma cortopunzante, que habría sido la ocasionante del deceso.



Aunque las autoridades lograron llevar a la mujer hasta la Clínica Antioquia, en donde intentaron reanimarla, Vanegas Gallego murió producto de la gravedad de las heridas, situación que provocó el pronunciamiento de la Alcaldía de Itagüí que lamentó este hecho.

“Recordaremos siempre a una compañera, amiga, profesional, cuya amabilidad, empatía, vocación de servicio y amor por su trabajo dejaron una huella imborrable a quienes tuvimos el privilegio de conocerla”, se lee en el mensaje de la Administración Municipal.

Por su parte, y mientras avanzan las investigaciones correspondientes para determinar qué pasó con exactitud, la pareja sentimental de la mujer fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por presunto feminicidio.