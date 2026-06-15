Enviaron a la cárcel al presunto agresor de conductor de plataforma digital en Girardota, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de intentar asesinar a un conductor de una plataforma digital de transporte durante un violento hecho ocurrido en el municipio de Girardota.

La medida de aseguramiento fue impuesta a Nolberto Enrique González Jusayú, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo presentara como presunto responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en la madrugada del pasado 24 de marzo, cuando el hoy procesado solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma digital desde el barrio Santa Cruz en Medellín.

Según la Fiscalía General de la Nación, al llegar al lugar acordado, el pasajero habría intimidado al conductor con un arma cortopunzante, generando un forcejeo dentro del vehículo. Durante el enfrentamiento, la víctima sufrió varias heridas en el tórax y en las extremidades superiores.



La situación se tornó aún más crítica cuando el vehículo terminó colisionando, sin embargo, pese a las lesiones recibidas, el conductor logró desarmar y reducir a su presunto agresor hasta la llegada de uniformados de la Policía Nacional, quienes realizaron la captura en flagrancia.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a González Jusayú el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Las autoridades continúan adelantando las actuaciones judiciales correspondientes mientras avanza el proceso penal en contra del investigado, a la vez que se busca determinar si el agresor pretendía hurtar al conductor o al vehículo usado en la plataforma.