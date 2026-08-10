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Sismo en Medellín deja reportes de afectaciones en edificios y activa verificaciones en Antioquia

Tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde confirmaron que organismos de gestión del riesgo adelantan recorridos para conocer el estado de los territorio.

Sismo se sintió en Medellín.
Sismo se sintió en Medellín.
Suministradas
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Tras el sismo registrado en las últimas horas, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a esta hora organismos de emergencia adelantan recorridos de verificación en Medellín y otros municipios de Antioquia para establecer posibles afectaciones en edificaciones.

De manera preliminar, ciudadanos reportaron grietas y daños en algunas estructuras en sectores como San Diego, en el sur de Medellín, y Envigado.

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En el sector de San Diego, habitantes señalaron afectaciones en algunos edificios. Sin embargo, las autoridades indicaron que estos reportes todavía están siendo verificados por los organismos de emergencia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió reportar cualquier situación a la línea 123.

Tras el movimiento telúrico también fue evacuado el Centro Administrativo La Alpujarra, donde se encontraban funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Concejo Distrital y la Asamblea. Esto contaron algunos ciudadanos que evacuaros sus edificios por el sector de Ciudad del Río.

El DAGRD informó que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos realizan recorridos en diferentes sectores de la ciudad para identificar posibles daños o situaciones que requieran atención.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que se adelantan verificaciones en los 125 municipios del departamento.

“Hasta ahora no tenemos reportes de víctimas o heridos. Instalamos PMU. Los tendré informados”, señaló el mandatario.

De igual manera, el sistema metro anunció la suspensión del servicio comercial en las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P mientras se evalúa el estado de la infraestructura para reactivar las operaciones.

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El Dagran recomendó esperar entre 30 y 40 minutos antes de volver a ingresar a las estructuras evacuadas, permanecer atentos a las instrucciones de los organismos de respuesta y consultar únicamente los canales oficiales.

Por lo pronto, las autoridades activaron el monitoreo y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.

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