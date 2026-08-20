Santander gestiona envío de combustible al Chocó para operación de plantas eléctricas

La Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, adelanta gestiones con empresarios y transportadores del departamento para enviar combustible al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones del país.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que, tras establecer comunicación con los mandatarios de los departamentos afectados, recibió de la gobernadora del Chocó la alerta sobre una de las necesidades más urgentes que enfrenta actualmente ese territorio: el abastecimiento de combustible para las plantas de generación eléctrica.

“Las ayudas han sido suficientes y ahora viene la tarea de la reconstrucción. La única que me manifestó una escasez es Chocó en cuanto a combustible para plantas eléctricas”, señaló el mandatario santandereano.

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Ante esta situación, la Gobernación inició contactos con transportadores y empresarios de Santander para evaluar la posibilidad de movilizar combustible hacia el departamento del Chocó.

Díaz Mateus destacó que conoce las dificultades de ese territorio, donde anteriormente se desempeñó como comandante militar, y explicó que las plantas eléctricas son fundamentales para garantizar el servicio de energía en diferentes zonas del departamento.

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“Vamos con la Unidad de Gestión del Riesgo a mirar con los transportadores de Santander y algún empresario si podemos hacer llegar algo de combustible para que Chocó pueda tener luz en muchas partes de su territorio”, afirmó el gobernador.

La iniciativa hace parte de las acciones de solidaridad que Santander mantiene con las regiones afectadas por la emergencia y que, de acuerdo con el mandatario, entran ahora en una nueva etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción de las zonas impactadas.