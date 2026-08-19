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Liberan hija de influencer que fue secuestrada mientras ayudaba damnificados en el Chocó

El secuestro se dio este martes, 18 de agosto, pero, por fortuna, este miércoles se conoció que la hija del influencer quedó en libertad.

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Leidy Daneyis Vergara Molina, joven secuestrada.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

En medio de la crisis humanitaria que se vive en el departamento del Chocó tras el terremoto de magnitud 7,4, varias personas han llegado a esta zona con el objetivo de ayudar a todos los damnificados, entre ellos, Leidy Daneyis Vergara, de 19 años e hija del influencer ‘Paisa Ayuda’, quien iba con ayuda humanitaria en camino; sin embargo, terminó siendo secuestrada.

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“Muchachos, nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video. Necesitamos que ella regrese a casa. Paisa Ayuda, una persona emprendedora que ayuda a la gente, más de un año trabajando conmigo, socio, de unos buenos sentimientos, le acaban de hacer este daño, Desde el Chocó acabamos de llegar, más de 30 horas viajando y le secuestraron a la hija, a los que la tienen retenida, si ven este video, no le hagan daño. Respeten la vida”, contó Orlando Jerez, otro humorista y amigo del influencer.

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El secuestro se dio este martes, 18 de agosto, pero, por fortuna, este miércoles se conoció que la hija del influencer quedó en libertad tras haber sido secuestra en el barrio San José en Maicao, La Guajira, en donde hombres encapuchados la subieron a la fuerza a un carro.

Aunque se desconoce quiénes y cuál fue la razón del secuestro, las autoridades manejan la hipótesis que podría estar relacionado a la actividad comercial de su padre, el reconocido inflluencer. Junto a ella también fue liberada Angie Paola Argáes, quien también fue secuestra el 10 de agosto en la zona y pedían hasta 100 millones de pesos por su liberación.

Este caso se encuentra en manos de las autoridades quienes investigan a fondo la razón de este secuestra en la zona y, además, harán acompañamiento a la familia tras el secuestro para esclarecer todos los hechos que llevaron a que esto sucedería.

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