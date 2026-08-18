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Secuestran a hija de creador de contenido en Maicao, La Guajira, mientras llevaba ayudas a Chocó

La Alcaldía de Maicao convocó a un consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo en la noche de este martes, con el fin de tomar decisiones al respecto.

Leidy Daneyis Vergara Molina.png
Leidy Daneyis Vergara Molina, joven secuestrada.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Hombres encapuchados movilizados en una camioneta marca Chevrolet roja habrían sido los responsables del secuestro de una joven de 19 años llamada Leidy Daneyis Vergara Molina, conocida por ser la hija del comerciante Hilder Vergara Gómez, un creador de contenido en redes sociales apodado ‘Paisa Ayuda’, quien solo en Facebook ostenta una comunidad de más de 31.000 seguidores.

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Los hechos tuvieron lugar este martes en el municipio de Maicao, en La Guajira, específicamente en el barrio San José. Allí la mujer se desplazaba en una motocicleta hacia su residencia, según relatan las autoridades, cuando fue interceptada por los criminales y obligada a subirse al vehículo mencionado.

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Un equipo especializado del Gaula adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, e identificar a los responsables. A su vez, la principal hipótesis estaría relacionada con la actividad comercial del padre de la víctima, quien al momento de los hechos no pudo cuidar de su allegada, ya que estaba entregando ayudas humanitarias por el terremoto en Chocó.

Por redes sociales ya inició una campaña para buscar información sobre su paradero. Uno de los que está liderando esta iniciativa es Orlando Jerez, otro humorista creador de contenido y cercano a ‘Paisa Ayuda’. De hecho, estaban juntos cuando el padre de la víctima se enteró de lo sucedido.

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“Muchachos, nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video. Necesitamos que ella regrese a casa. Paisa Ayuda, una persona emprendedora que ayuda a la gente, más de un año trabajando conmigo, socio, de unos buenos sentimientos, le acaban de hacer este daño, Desde el Chocó acabamos de llegar, más de 30 horas viajando y le secuestraron a la hija, a los que la tienen retenida, si ven este video, no le hagan daño. Respeten la vida. Es un padre de familia que ha salido adelante, que viene con mucho esfuerzo y en lo poco, lo mucho que se gana, contribuyó mucho a este país. Necesitamos un cambio. Venimos de momentos difíciles”, publicó en sus redes.

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Lo que genera más preocupación es que este es el segundo secuestro que se contabiliza en Maicao durante el mes de agosto. La otra víctima fue la creadora de contenido Angie Paola Argáez Núñez, de 29 años, quien coincidencialmente fue liberada sana y salva este martes, según anunció la Alcaldía municipal.

Argáez fue secuestrada de su casa hace una semana por hombres que entraron a la fuerza a su hogar y la obligaron a huir junto con ellos en una camioneta Toyota Fortuner blanca que era de su propiedad. Por el caso, había una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre su paradero.

Por ambos hechos, la Alcaldía de Maicao convocó a un consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo en la noche de este martes, con el fin de tomar decisiones al respecto.

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