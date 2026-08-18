Alcalde Char busca que Fiscalía asuma denuncia contra Petro tras dejar la Presidencia

Hasta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llegó una solicitud del abogado del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con la intención de que pase a manos de la Fiscalía la denuncia realizada contra el expresidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

El abogado Mauricio Pava, explicó por sus redes sociales, que en este caso debe actuar un “juez natural y la Fiscalía en la investigación”, ya que, según su opinión, Gustavo Petro no cuenta con el fuero presidencial al ser cesado del cargo y tratándose de hechos ajenos a lo que fueron sus funciones.

De hecho, Blu Radio conoció en primicia que la Seccional de Fiscalía Atlántico estaría estudiando la posibilidad de citar al expresidente en Barranquilla, para llevar a cabo una conciliación.

Pava defiende que ninguna “función presidencial comprende imputar delitos a un ciudadano”.



"El catálogo del artículo 189 de la Constitución Política no contempla, ni remotamente, la de señalar públicamente a un particular como autor de conductas punibles. Atribuir a una persona el lavado de activos o su articulación con estructuras armadas no es, ni puede ser, un acto de gobierno”, se puede leer en el documento.

Asimismo, reiteró que el medio empleado no fue institucional al ser un mensaje publicado en su cuenta personal y que el contenido tampoco fue funcional, es decir producto de alguna decisión, política pública o gestión alguna del Ejecutivo.

Publicidad

“Una cosa es que la investidura amplifique el efecto de la conducta, y otra muy distinta que la conducta se haya realizado en ejercicio de la investidura. Solo lo segundo prorroga el fuero, y solo lo segundo está ausente aquí”, escribió.

Recordemos que esta denuncia viene desde el mes de julio, cuando Petro acusó por sus redes sociales al mandatario barranquillero de tener un banco paralelo aliado de las bandas armadas y con las que, según el expresidente, estarían comprando votos y lavando activos.

"La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los deudores para que paguen. Necesitan que paguen porque sino los activos no se lavan", dicen exactamente las acusaciones que lanzó Petro sin mostrar prueba alguna.

Publicidad